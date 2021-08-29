Belediye başkanı ölümden böyle döndü!

İlçede 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketine ilişkin görüntülerde, Belediye Başkanı Muammer Yanık'ın sel sularından son anda kurtulması dikkati çekti.
Bir vatandaş tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerde, ayağında çizmeleri ile Ezine Çayı'nın üzerindeki köprünün etrafında incelemelerini sürdüren Yanık'ın vatandaşları uyardığı, köprünün ayaklarının tıkanması sonucu sel sularının taştığı ve etraftakilerin korkuyla kaçıştığı anlar yer alıyor.
Belediye Başkanı Muammer Yanık, AA muhabirine, ilçelerinin 11 Ağustos'ta Türkiye'nin en büyük sel felaketlerinden biriyle karşı karşıya kaldığına işaret etti.
Ezine Çayı'nın 45-50 kilometrelik bir havzası olduğunu söyleyen Yanık, havzaya düşen şiddetli yağışın Ezine Çayı'nda birleşmesiyle çayın debisinin yükseldiğini anlattı.
Sel felaketinin saat 12.00 sularında yaşandığını ifade eden Yanık, şöyle devam etti:
"Çayın üzerindeki ana köprünün yakınında etraftaki vatandaşları uyarma amacıyla bulunmaktaydım. En son köprüyü terk eden insanlardan birisiyim. Çok korkunç bir su kütlesiydi. Çok endişelendik. Birçok vatandaşımız rahmetli oldu. Sel felaketinde hayatını kaybeden çocuklarımıza, vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun. Ailelerine sabırlar diliyorum."
Selin hiç durmaksızın 8-9 saat süreyle yoğun bir şekilde devam ettiğini anlatan Yanık, "O gün insanlarımızın çoğu çatıya kaçarak hayatını kurtardı. Daha sonra devletimiz, bütün birimleriyle tamamen burada reaksiyon gösterdi. Ben dünyanın hiçbir ülkesinde ertesi gün, bu şekilde bir reaksiyon gösterebilen başka ülke olduğunu düşünmüyorum. Her birimiyle, bakanlıklar olsun sivil toplum kuruluşları, gönüllüler tamamı buradaydı. Hala çalışmalar devam etmekte." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile tüm bakanlara teşekkür eden Yanık, "Burada inanılmaz çalışma var. Yaralar her noktada sarılıyor. Evini boşaltan vatandaşlarımızın eşya ödemeleri, zarar ödemeleri, hiçbir şey olmayan evini terk eden vatandaşlarımızın bile ödemeleri, araçları zayi olan vatandaşlarımızın ödemeleri yapılıyor. Bir taraftan tespiti yapıldı bir taraftan ödenmeye devam ediliyor." dedi.
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