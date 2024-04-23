Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'ndan 23 Nisan kutlaması
Ankara Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, 23 Nisan'ı sokakta Etimesgut halkıyla birlikte kutladı
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31 Mart Yerel Seçimleri'nde Ankara'nın Etimesgut Belediye Başkanı seçilerek göreve başlayan Erdal Beşikçioğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını belediye başkanı olarak seçildiği Ankara Etimesgut sokaklarında halkla kutladı.
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Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Etimesgut sokaklarında çocuklarla birlikte Barış Manço'nun 'Bugün Bayram' adlı şarkısını seslendirdi. Beşikçioğlu, O anları sosyal medya hesabından takipçileriyle de paylaştı.
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Daha sonra Erdal Beşikçioğlu, çocuklarla birlikte makamına geçip; "Biz böyle çok güçlü olduk" notuyla bir fotoğraf daha paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram