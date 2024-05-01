Belediye başkanı 1 Mayıs'ta çöp topladı

REKLAM advertisement1

Temizlik aracının arkasına tutunan Başkan Köse, çöp konteynerlerini araca boşalttı, dökülen çöpleri topladı, yerleri süpürdü. Köse’yi fark eden vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken fotoğraf çekerek sosyal medyada paylaştılar.

KÖSE: ONURLU BİR İŞ YAPIYORLAR

Belediye Başkanı Köse, temizlik işlerinde görev yapan belediye emekçilerinin onurlu bir görev ifa ettiklerini belirterek, “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde, çalışanlarla birlikte olup onların günlük zorluklarını yaşamaktan onur ve gurur duydum.

Alın teri ve emekleriyle evlerine ekmek parası götürüyorlar. Yerel yönetimlerin çalışan emekçilerle ve vatandaşlarla iç içe olması gerektiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.