Belçim Bilgin: Memleketimi özledim

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Belçim Bilgin, Boğaz hattında yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı. Yürüyüş sonrası kahve molası veren Bilgin, oğlu Rodin Erdoğan'ın öğrenim gördüğü Kanada'dan birkaç gün önce geldiğini belirtti.

Belçim Bilgin; "Memleketimi çok özledim, işlerim de var. İnşallah onları da halledeceğim" dedi. Spor giyimiyle dikkat çeken Bilgin, acelesi olduğunu belirterek otomobiliyle oradan ayrıldı.