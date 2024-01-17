Belçim Bilgin: Memleketimi özledim
Bir süredir Kanada'da yaşayan Belçim Bilgin, önceki gün Arnavutköy'de görüntülendi. Ünlü oyuncu, "Memleketimi çok özledim, işlerim de var. İnşallah onları da halledeceğim" ifadelerini kullandı
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Belçim Bilgin, Boğaz hattında yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı. Yürüyüş sonrası kahve molası veren Bilgin, oğlu Rodin Erdoğan'ın öğrenim gördüğü Kanada'dan birkaç gün önce geldiğini belirtti.
Belçim Bilgin; "Memleketimi çok özledim, işlerim de var. İnşallah onları da halledeceğim" dedi. Spor giyimiyle dikkat çeken Bilgin, acelesi olduğunu belirterek otomobiliyle oradan ayrıldı.