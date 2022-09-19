İki aşığı canlandırdılar

Belçim Bilgin ile Cemal Hünal, ‘AlaborAşk’ adlı sinema filminde Karadeniz’de yaşayan iki aşığı canlandırdı.

Erkan Can, Rüçhan Çalışkur, İlhan Şeşen, Tuna Orhan, Serhan Kansu, Nergis Çorakçı, Ruhi Sarı ve Funda İlhan'ın Belçim Bilgin ile Cemal Hünal'a başrolde eşlik ettikleri AlaborAşk’ gösterime 30 Eylül’de girecek.

Yapımcılığını Empreror Yapım / İhsan Karademir’in üstlendiği, Alican Yaraş, Aysuda Zeren, Ali Can Gebeş’in senaryolaştırdığı filmin yönetmen koltuğunda da yine Ali Can Gebeş oturuyor.