"KORKUYA YENİLMEYECEĞİZ"

Dikkatli olacağız, farkında olacağız ama korkuya yenilmeyeceğiz. Her zamankinden çok ihtiyacımız var; hoşgörüye, merhamete, nezakete, hem birbirimize, hem de doğaya karşı... Eski sistem zaten çürümeye yüz tutmuştu. Asıl soru; bir sonrakini nasıl yapacağımız...