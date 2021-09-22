Kasaba, boş cadde ve sokaklarıyla aynı zamanda yeni araç sürmeye başlayanlar için de bir antrenman alanı olarak kullanılıyor. Motosiklet kullanan gençler de burada hem alıştırma yapıyor hem de trafiğe açık alanda yapamayacakları hareketleri sergilemek üzere burada çalışıyor.