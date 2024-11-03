Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler BBC Dünya Belçika Telegram hakkında soruşturma başlattı

        Belçika Telegram hakkında soruşturma başlattı

        Belçika Federal Savcılığı, "suç ortamındaki rolü ve adli dosyalar konusunda işbirliği yapmaması" gerekçesiyle sosyal medya platformu Telegram hakkında soruşturma başlattı.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 03.11.2024 - 09:44 Güncelleme: 03.11.2024 - 09:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Belçika Telegram hakkında soruşturma başlattı
        ABONE OL
        ABONE OL
        BBC TÜRKÇE
        BBC TÜRKÇE HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        TelegramGetty Images

        Belçika Federal Savcılığı, “suç ortamındaki rolü ve adli dosyalar konusunda işbirliği yapmaması" gerekçesiyle sosyal medya platformu Telegram hakkında soruşturma başlattı.

        Belçika, daha önce Telegram'ı organize suç soruşturması kapsamına alan Fransa ile birlikte bir "ortak soruşturma ekibi" (JIT) oluşturdu.

        Belçika yargısına göre, Telegram, dünya çapında suçlular tarafından hiçbir kısıtlama olmadan rahatlıkla kullanılıyor.

        Fransa yargısı, Ağustos ayında Telegram'ın kurucusu ve CEO'su Pavel Durov'u, organize suç örgütü soruşturmasında gözaltına almıştı.

        Durov'un 5 milyon euro kefalet ve Fransa'dan ayrılmaması koşuluyla serbest bırakılmasının ardından, Telegram'la ilgili bir başka soruşturma da Belçika da başlatıldı.

        Belçika makamları, De Standaard gazetesi tarafından duyurulan soruşturma haberini doğruladı.

        Federal savcılık, 2020 yılından bu yana yakından izlenen Telegram uygulaması ile ilgili olarak resmi soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.

        Belçika savcılığı, Telegram ile ilgili iddiaları ele almak amacıyla Fransa yargısı ile birlikte bir "ortak soruşturma ekibi" kurulduğunu da vurguladı.

        Bu özel ekip, Belçika ve Fransa'daki araştırmalarda Telegram hakkında elde edilen bilgi ve belgeleri anında birbirleriyle paylaşıyor. Özel ekip, Telegram hakkında sınır ötesi ülkelerde gerçekleştirilen operasyonlarda da işbirliği yapacak.

        Belçika makamları, Telegram'ın dünya çapındaki suçlular arasında hiçbir kısıtlama olmadan rahatça kullanıldığına işaret ediyor. Federal savcılık sözcüsü Eric Vandersypt'e göre, örneğin silah kaçakçılığına ilişkin hemen hemen her soruşturmada, zanlıların Telegram üzerinden iletişim sağladığı ortaya çıktı.

        Telegram'ın adı, son olarak bu hafta başında Belçika, Hollanda ve ABD'de ortaklaşa gerçekleştirilen, internet üzerinden veri hırsızlığı operasyonunda gündeme geldi.

        İnternet kullanıcılarının şifre ve banka bilgileri gibi kişisel verilerini ele geçiren uluslararası siber suç ağının, elde ettikleri verileri Telegram üzerinden satışa sundukları belirlendi.

        Suçluların, müşterilerine Telegram üzerinden "kötü amaçlı yazılım" desteği sağladığı da ortaya çıkarıldı. Belçika savcılığı tarafından yürütülen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin kullandığı 4 Telegram kanalı kapatıldı.

        Pavel Durov Getty Images

        Pavel Durov

        Telegram CEO'su Durov hakkındaki yasal süreç

        Telegram'ın kurucusu ve CEO'su Pavel Durov, Ağustos ayı sonunda Fransa'nın başkenti Paris yakınlarındaki Le Bourget Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

        Fransa makamları, şu an 40 yaşında olan Rusya doğumlu Fransız vatandaşı Durov'un, organize suç örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alındığını açıklamıştı.

        Durov, "organize suç örgütlerinin yasa dışı transferlerine olanak tanıma, çocuk pornosu, sahtecilik ve yetkililere bilgi vermeme" gibi suçlamalar nedeniyle sorgulanmıştı.

        Pavel Durov, 29 Ağustos'ta, 5 milyon euro kefalet ve Fransa'dan ayrılmaması koşuluyla serbest bırakılmıştı.

        Bu olayın ardından Telegram'ın daha uzlaşmacı bir görünüm sergilediği belirtiliyor. Durov, kişisel Telegram hesabı aracılığıyla, gizlilik politikasını güncellediklerini ve kuralları ihlal edenlerin bilgilerinin ilgili makamlarla paylaşılacağı bu bildirmişti.

        Durov, "yapay zeka kullanan özel bir moderatör ekibinin Telegram'ın arama işlevini çok daha güvenli hale getirdiğini" belirterek, "Tanımladığımız sorunlu içerikler artık mevcut değil" demişti.

        Telegram; Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, TikTok ve Wechat ile birlikte dünyanın en büyük sosyal medya platformları arasında yer alıyor.

        Telegram, 2013 yılında Pavel Durov ve kardeşi Nikolai tarafından Rusya'da kuruldu.

        Vladimir Putin yönetiminin muhalif toplulukların engellenmesi yönündeki taleplerine uymayı reddetmesi nedeniyle Durov 2014'te Rusya'dan ayrıldı.

        Durov kardeşler, Telegram'ın merkezini Dubai'ye taşıdı. Dubai'de yaşayan Pavel Durov'un Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa vatandaşlığı da bulunuyor .

        • Telegram, kullanıcıların telefon numarası ve IP adresi gibi bilgilerini hükümetlerle paylaşabileceğini açıkladı
        • Telegram CEO'su Durov, siber suçlarla bağlantılı soruşturma kapsamında Fransa'da gözaltına alındı
        • Telegram CEO'su Durov, 5 milyon euro kefalet ve Fransa'dan ayrılmama şartıyla serbest bırakıldı
        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sıcaklık düşüyor, kuvvetli yağış karla birlikte geliyor!
        Sıcaklık düşüyor, kuvvetli yağış karla birlikte geliyor!
        Trump'tan Harris'e suçlama: Ben barışın adayıyım
        Trump'tan Harris'e suçlama: Ben barışın adayıyım
        İstanbul'da kahreden olay! Trafik polis şehit oldu
        İstanbul'da kahreden olay! Trafik polis şehit oldu
        RSV aşısı, çocukların hastaneye yatışını yüzde 80 azaltıyor
        RSV aşısı, çocukların hastaneye yatışını yüzde 80 azaltıyor
        Mavi kuşak ülkeleri: Neden uzun yaşıyorlar?
        Mavi kuşak ülkeleri: Neden uzun yaşıyorlar?
        En kaliteli zeytinyağı hangisi?
        En kaliteli zeytinyağı hangisi?
        Resmi Gazete'de yeni atamalar
        Resmi Gazete'de yeni atamalar
        Gandalf mı Dumbledore mu?
        Gandalf mı Dumbledore mu?
        Boğazın Paşa'sı!
        Boğazın Paşa'sı!
        Kavşak hayattan kopardı: 3 ölü
        Kavşak hayattan kopardı: 3 ölü
        Erotik film furyasını sonucu
        Erotik film furyasını sonucu
        Motosikletler kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
        Motosikletler kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
        Gözaltından çıktı yine bildiğini yaptı
        Gözaltından çıktı yine bildiğini yaptı
        Geri dönüşlerin Paşa'sı!
        Geri dönüşlerin Paşa'sı!
        Ruhsatsız silaha ceza yağacak
        Ruhsatsız silaha ceza yağacak
        Dehşet anı kamerada! Husumetlisini hastanede öldürdü!
        Dehşet anı kamerada! Husumetlisini hastanede öldürdü!
        6 yaşındaki Şirin Elmas'ı katleden cani tutuklandı
        6 yaşındaki Şirin Elmas'ı katleden cani tutuklandı
        Osimhen'den yönetime: Beni alın
        Osimhen'den yönetime: Beni alın
        Aran'dan faiz ve asgari ücret açıklaması
        Aran'dan faiz ve asgari ücret açıklaması
        Seçim yarışında ünlülerin payı
        Seçim yarışında ünlülerin payı
        Habertürk Anasayfa