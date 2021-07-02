EURO 2020 çeyrek finalinde Belçika ile İtalya karşı karşıya geliyor.

STAT: Allianz Arena

SAAT: 22.00

YAYIN: TRT 1

HAKEM: Slavko Vincic

BELÇİKA: Courtois, Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen, Meunier, Witsel, Tielemans, T.Hazard, De Bruyne, Doku, Lukaku

TEKNİK DİREKTÖR: Roberto Martinez

İTALYA: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola, Barella, Jorginho, Verratti, Chiesa, Immobile, Insigne

TEKNİK DİREKTÖR: Roberto Mancini

NASIL GELDİLER?

Belçika, B Grubu'nda Danimarka'nın önünde lider olarak turlarken son 16'da da Portekiz'i 1-0'lık skorla eleyerek çeyrek finale yükseldi. İtalya ise Türkiye'nin de bulunduğu A Grubu'nu zirvede tamamlarken Avusturya'yı uzatmalara giden maçta 2-1 devirerek son 8'e kaldı.