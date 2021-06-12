Belçika, EURO 2020 B Grubu'ndaki ilk maçında Rusya'yı 3-0 mağlup ederek liderliğe yükseldi.

10. dakikada Romelu Lukaku sahne aldı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Dakikalar 27'yi gösterdiğinde Belçika'da oyuncu değişikliği gerçekleşti ve Meunier oyuna dahil oldu.

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7 dakika sonra fileleri havalandıran Meunier, organizasyon tarihinde ilk yarıda oyuna girerek gol atan ilk futbolcu oldu. Mücadelenin ilk 45 dakikası 2-0'lık skorla tamamlandı.

Dakikalar 88'i gösterdiğinde Lukaku bir kez daha sahne aldı ve kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydetti. Bu sonucun ardından Belçika grupta liderliğe yükseldi.

Danimarka'yı 1-0 mağlup eden Finlandiya 2. sırayı alırken eksi 3 averajdaki Rusya son sırada bulunuyor.