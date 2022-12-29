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Belarus topraklarına S-300 füze parçalarının düştüğü bildirildi

Ukrayna'nın S-300 hava savunma sisteminden fırlatılan bir füzenin Belarus hava savunma sistemi tarafından vurularak düşürüldüğü öne sürüldü. Olay yerinde incelemeler sürerken, herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

Giriş: 29.12.2022 - 18:50 | Güncelleme: ABONE OL
Belarus topraklarına S-300 füze parçalarının düştüğü bildirildi
AA

Ukrayna'dan Belarus topraklarına, S-300 hava savunma füze sistemine ait roket parçalarının düştüğü bildirildi.

Belta haber ajansına göre, saat 10.00 ile 11.00 arasında Belarus topraklarına Ukrayna ordusuna ait olduğu öne sürülen S-300 sistemine ait roket parçaları düştü.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, konuyla ilgili hemen bilgilendirilirken, Belarus Savunma Bakanlığı ve Belarus Soruşturma Komitesi mensubu uzmanlardan oluşan bir grup olay yerinde çalışmalara başladı.

Olayda, herhangi bir can kaybının yaşanmadığı belirtildi.

Belarus Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna’dan S-300 hava savunma füze sisteminden fırlatılan roketin Belarus hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu belirtilerek, roket parçalarının Brest şehrindeki İvanovo bölgesinde Gorbaha köyü yakınında bir tarlaya düştüğü ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığının açıklamasında da Ukrayna’nın Minsk Büyükelçisi İgor Kizim’in bakanlığa çağrılarak, Ukrayna topraklarından Belarus topraklarına S-300 sisteminden roket fırlatılmasının sert bir şekilde protesto edildiği duyuruldu.

Açıklamada, "Belarus tarafı, roket fırlatılması hakkında derhal kapsamlı bir soruşturma yürütülmesini, sorumluların cezalandırılmasını ve gelecekte feci sonuçlara yol açabilecek bu tür olayların önlenmesi için kapsamlı önlemler alınmasını talep etti." ifadesine yer verildi.

Fotoğraf: AA

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