Ülkedeki gerilimin fitili birkaç hafta önce ateşlendi. 9 Ağustos'taki Başkanlık seçimlerinin galibi uzun yıllardır iktidarda olan Alexander Lukaşenko oldu. Ama karşısında öfkeli bir kalabalık buldu.
Belarus'ta seçimlerin adil olmadığını düşünen binlerce insan sokaklara döküldü. Güvenlik güçlerinin müdahalesi oldukça sert oldu. 7 bini aşkın insan gözaltına alındı. Serbest bırakılanlar gözaltında işkence gördüklerini açıkladılar. Öfkeler korkularından daha büyüktü.
MUHALİF LİDER ÜLKEYİ TERK ETTİ
Seçimlerin ardından oyların yeniden sayılmasını talep eden muhalif lider Svetlana Tikhanovskaya ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Yüzde 10 civarında oy alan Tikhanovskaya gerçekte oyların yüzde 60'ını aldığını öne sürdü. Ülke genelinde büyük eylem çağrısı yaptı. Çağrıya 200 bin kişi karşılık verdi.
AVRUPA'NIN SON DİKTATÖRÜ
Alexander Lukaşenko 'Avrupa'nın son diktatörü' olarak anılıyor. 1994'te iktidara geldi, Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra bağımsızlığını ilan eden Belarus'un seçilmiş ilk lideri oldu. 6 dönem üst üste başkan seçildi. Otoriter bir tarzı olduğunu kendisi de kabul ediyor. Dünyayı sarsan pandemiye bile aldırmadı. Koronavirüsten korunmak için Votka ve Sauna önerisinde bulundu. Ama kendisini koruyamadı. Kovid 19'u belirtisiz bir şekilde atlattı.
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