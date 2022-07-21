Bel Soğukluğu Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Bel Soğukluğu Belirtileri ve Tedavisi

Bel soğukluğu tıp dilinde gonore olarak da bilinir. Cinsel yolla bulaşan bir hastalık olan bel soğukluğu erkeklerden kadınlara daha kolay bir bulaşım gösterir. Erkeklerde hayati risk taşımayan bu hastalık kadınlarda görüldüğünde rahim ağzı kanserine de yol açabilir. Neisseria gonore isimli bir bakteriden meydana gelen hastalığın tedavisi ise en çok araştırılan konular arasında yer almaktadır.

Bel Soğukluğu Nedir?

Bel soğukluğu cinselle yolla bulaşan bir hastalıktır. Hem kadınlarda hem de erkeklerde görülmektedir. Neisseria Gonore adı verilen bakteri ile ortaya çıkar. Bu bakteri boğazı, rektumu, konjiktuvayı ve üretrada kendini göstermektedir. Kadınlarda ise rahim ağzı kanserine yol açarak rahmin alınmasına sebebiyet verebilir.

Bel Soğukluğu Neden Olur?

Bel soğukluğuna neden olan bakterini adlı neisseria gonore’dir Bu yüzden bel soğukluğuna tıp dilinde gonore de denilebilir. Bel soğukluğuna neden olan durumlar ise şunlardır:

Partnerden cinsel yolla bulaşabilir.

Aktif ve farklı kişiler ile cinsel hayatı olan kişilerle gerçekleşen birlikteliklerden dolayı bulaşabilir.

Birden fazla kişi ile korunmasız cinsel ilişkiye girmekten olabilir.

Eğer hamile olan annede bel soğukluğu bakterisi varsa çocuk da anne karnında bu virüsle dünyaya gelebilir. Bel soğukluğu ile enfekte olan bebeklerin ileri yaş dönemlerinde göz hastalığı ortaya çıkabilir.

Kadınlarda Bel Soğukluğu

Kadınlarda bel soğukluğu belirtileri şu şekildedir:

Vajinada yoğun akıntı

İdrar yaparken ağrı hissedilmesi

Adet döneminin çok daha ağrılı geçmesi

Cinsel ilişkiye girerken acı çekme

Karnın alt kısmında bıçak saplanma hissi,

Erkeklerde Bel Soğukluğu

Erkeklerde bel soğukluğu bazı kişilerde belirti gösterirken bazı kişilerde ise belirti göstermez. Bu yüzden genel olarak erkeklerden kadınlara bulaşır. Erkeklerde bel soğukluğu belirtileri ise şunlardır:

İdrar sırasında yanma ve ağrı

Penis ucunda meydana gelen şişlik

Testislerde yoğun ağrılar ve şişlik

Penisten irine benzer akıntılar

Bel Soğukluğu Tedavisi

Bel soğukluğu teşhisi konulan kişiler, bel soğukluğu nasıl geçer? sorusunun cevabını merak etmektedir. Bel soğukluğu teşhisi ile birlikte kişinin yaşam ve beslenme düzeninde oldukça dikkatli olması gerekir. Bunun yanı sıra doktor kontrolünde antibiyotik tedavisine başlanmalıdır. Bel soğukluğu geçici bir hastalık değildir. Kişilerin bu hastalık ile yaşamayı öğrenmesi gerekmektedir.

Bel Soğukluğu Belirtileri

Bel soğukluğu genel olarak genital bölgede belirtiler gösterir. Ancak bazı durumlarda vücudun başka yerlerinde de bel soğukluğu belirtilerine rastlanabilir. Bunlar aşağıdaki gibidir:

Anal kaşıntı, kan lekesinin gelmesi bel soğukluğunun rektum bölgesinde ortaya çıkan belirtilerdir.

Göz ağrısına neden olabilir.

Boğaz enfeksiyonuna yol açabilir.

Eklemlerde yoğun ağrı, şişlik ve kızarıklığa sebep olabilir.

Bel Soğukluğu Nelere Sebep Olur?

Bel soğukluğu direkt olarak cinsel hayatı ve üremeyi etkileyen bir hastalıktır. Tedavi edilip kontrol alınmadığı takdirde cinsel ilişki sırasında kadınlarda yoğun ağrılara sebep olurken erkeklerde de penis ucunda meydana gelen şişlik ve kızarıklarla cinsel ilişki isteğini azaltır. İleri seviyede ise hem kadınlarda hem de erkeklerde bel soğukluğu kısırlığa yol açar. Kadınlarda rahim ağzı kanserine de sebep olduğu için rahmin alınmasına neden olabilir.