Bel ağrısı neden olur?

28 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bel ağrısı nedir? Toplumun genelinde yaygın olarak görülebilen bel ağrısı hayatı olumsuz şekilde etkiliyor. Peki bel ağrısı nedir? Nasıl geçer? Tedavi yöntemi varmı? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...
BEL AĞRISI NEDİR?
Yaygın olarak görülebilen bel ağrısı ya da tıpta kullanılan adıyla lumbago, bel bölgesinde ortaya çıkan her türlü ağrıyı tanımlamak için kullanılan genel bir terimdir. Erişkinlerin yaklaşık olarak %80'ini etkileyen ve önemli iş gücü kaybına yol açan yaygın bir sağlık sorunudur. Bel ağrısı aniden ortaya çıkan keskin bir ağrı şekilde olabileceği gibi donuk hafif bir ağrı da olabilir.
BEL AĞRISI TEDAVİ YÖNTEMLERİ?
EGZERSİZ
Bel ağrısı çekince ayağa kalkmak ve hareket etmek zor olabilir. Bununla birlikte, kısa bir yürüyüş, yoga, yüzme veya hafif derecede başka bir sportif aktivite sıklıkla bel ağrısını hafifletmeye yardımcı olabilir.
SICAK VE SOĞUK UYGULAMA
Çalışmalar bel ağrısından kurtulmak için en etkili yolların sıcak ve soğuk tatbiki olduğunu göstermiştir. Belin zorlanmasına bağlı gelişen bel ağrısı için yaralanmadan hemen sonra bölgeye buz tatbiki yapmak yararlıdır. Bir havluya sarılmış buz torbası ağrıyan alana uygulandığında yaralanmaya bağlı gelişen akut iltihaplanma geriler.
GERME HAREKETLERİ
Çeşitli germe hareketleri bel ve sırt ağrısını hafifletmeye yardımcı olabilir. Aşağıda yer alan her bir germe uygulaması 30 saniye boyunca veya kişi kendini rahat hissettiği sürece devam ettirilmelidir.
Ayak parmaklarına dokunma: Ayak parmaklarına dokunmak için öne doğru eğilmek hamstring adı verilen uyluğun arka kısmındaki kasları germenin bel kaslarındaki gerginliği azaltmaya yardımcı olur.
Kobra duruşu: Yüz üstü yatış pozisyonunda uzanırken ellerden destek alınarak göğüs ve baş tavanı görecek şekilde kaldırılır.
Çocuk duruşu: Diz çökme pozisyonunda oturulur. Baş öne doğru uzanılarak yere konur. Kollar başınızın önüne doğru uzatılır.
ERGONOMİ
Çalışma alanı omurga sağlığını korumak için ergonomik olarak tasarlanmalıdır. Böylece kişi bilgisayar monitörünü görmek veya fareyi kullanmak için öne doğru eğilmek ya da kambur oturmak zorunda kalmaz. Ayrıca beli destekleyen ve ayakların yere sıkıca basmasına izin veren bir masa ve sandalye kullanılmalıdır.
DÜŞÜK TOPUKLU AYAKKABILAR GİYMEK
Omurga ve bel sağlığını korumak için yüksek topuklu ayakkabı kullanmaktan kaçınmak gerekir. Bunun yerine 2,5 santimetreden daha alçak topuklara sahip ayakkabılar tercih edilmelidir.
BEL AĞRISI SEBEBLERİ
BEL AĞRISI TÜRLERİ
Toplumda oldukça yaygın olan bel ağrısı 2'e ayrılır:
Akut Bel Ağrısı Nedir?
6 haftadan kısa süredir var olan ağrılardır. Belirli bir aktivite veya kaza sonrası başlayabileceği gibi, aktiviteden tamamen bağımsız da olabilir. İnsanların %80’i yaşamları boyunca en az 1 kez ciddi bir bel ağrısı atağı geçirirler. Çoğu zaman ağrı, kendiliğinden azalır. Yarıya yakını 2 hafta içerisinde tamamen iyileşecektir. 6 haftada ise kişilerin %80'inde bel ağrısı tamamen geçer. Bir kez ciddi bel ağrısı yaşayan kişilerin %30’u tekrarlayan bir atak geçirecek veya kronik ağrı yaşayacaktır.
Kronik Bel Ağrısı Nedir?
3 aydan uzun süredir var olan bel ağrılarıdır. Var olan doku irritasyonu, ortamdaki sinir uçlarını uyararak ağrı yapar. Vücudun verdiği tepki ile gelişen yangı (inflamasyon) ve şişlik de ağrıya katkıda bulunabilir. Genel olarak bölgeye olan kan akımı ve oksijenlenme de azalmıştır.
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