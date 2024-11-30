Bel ağrılarından kurtulmanın yolu: Duruşunuzu ve ağırlık merkezinizi nasıl geliştirirsiniz?

Örneğin, Ay’da yerçekimi Dünya’nın altıda biri olduğu için ağırlığınız azalır, ancak kütleniz sabit kalır. Bu fark, ağırlık merkezini hesaplarken yerçekimini denklemin bir kenarından çıkarmayı gerektirir. Bu nedenle, pratikte ağırlık merkezi yerine "kütle merkezi" terimini kullanmak daha doğrudur.