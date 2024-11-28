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        Haberler Gündem Güncel Bekâr gence 'boşanma davası' şoku! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Bekâr gence 'boşanma davası' şoku!

        İzmir, akıllara durgunluk veren bir olaya sahne oldu. Kentte yaşayan hiç evlenmemiş 32 yaşındaki Aytuğ Arduç'a, boşanma davası tebligatı gönderildi. Gelen tebligat sonucu hayatının şokunu yaşayan Arduç, araştırmaları sonucunda bir yazım yanlışı olduğunu öğrendi. Şaşkına dönen Arduç, "Ben şimdi kiminle boşanacağım onu bile bilmiyorum" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 12:43 Güncelleme: 28.11.2024 - 12:53
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        Bekâr gence 'boşanma davası' şoku!
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        Şaşkına çeviren olay İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana geldi.

        İHA'da yer alan habere göre, Bayraklı ilçesinde özel bir firmada çalışan 32 yaşındaki Aytuğ Arduç, evine gelen tebligatla hayatının şokunu yaşadı.

        HİÇ EVLENMEDİ AMA BOŞANIYOR

        Daha önce hiç evlenmeyen Arduç, Adıyaman Gölbaşı 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce kendisine gönderilen 'Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma (çekişmeli)' yazılı tebligatı görünce şaşkınlık yaşadı.

        YAZIM YANLIŞI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

        Hayatının şokunu yaşayan Arduç, gelen tebligatla ilgili avukatına danıştı. Araştırmaları sonucunda tebligatta bir yazım yanlışı olduğu ortaya çıktı. Pandemi öncesi online satış yapan Arduç, iade nedeniyle dava açıldığını ve bunun için eve gönderilen tebligatta yazım yanlışı yapıldığını söyledi.

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        "KIZ ARKADAŞIMA NASIL AÇIKLAYACAĞIMI DÜŞÜNDÜM"

        Olay sonrası açıklama yapan Arduç şunları söyledi: "Satılan bir üründen memnun kalmayan müşteriler tüketici hakem heyetine ve mahkemeye başvuruyor. Böyle durumlarla avukatım ilgileniyor ancak evraklar bana da geliyor. Bir gün yine böyle bir evrak geldi ve bu evrakta yazan 'boşanma davası' yazısını görünce hayretler içerisinde kaldım. 32 yaşındayım, bekarım ve hayatımda hiç evlenmedim. Tabii bunu kime nasıl bir şekilde açıklayacağımı da bilemedim. Kız arkadaşım var. Bu durumu ona nasıl açıklayacağımı da düşündüm. Başta bana kızdı, hatta tartıştık. 'Bana boşanma davası geldi, hem de çekişmeli. Şiddetli geçimsizlik' dedim. Daha sonra işin içinde bir yanlışlık olduğuna o da inandı."

        "KİMİNLE BOŞANACAĞIMI BİLE BİLMİYORUM"

        "Ben şimdi kiminle boşanacağım onu bile bilmiyorum. Hayatımda hiç evlenmeyen birisiyim. Gördüğümde bunu avukatımıza da sordum. Yazışmayı düzenleyen görevlinin bir yanlışlığı olabileceğini, yazıda bir kopyala-yapıştır hatası olabileceğini söyledi. Hayatımda hiç evlilik yaşamadım, bekarım. İlk kez böyle bir şey duyuyorum, görüyorum, çok şaşkınım."

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        #İzmir
        #haberler
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