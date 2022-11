"DENEYİ DURDURABİLİRİZ!"

Bu durum Kellogg’u endişelendirdi ve deneye son verdi. 1932’de raporuna şunları yazdı “Gua, bir insan çocuğu gibi davranıldığı için, tıpkı bir insan çocuğu gibi davranmaya başladı. Tek sorun, vücudunun yapısı ve beyni buna bir noktadan sonra engel oluyordu. Bunu gösterdiğimize göre, deneyi durdurabiliriz.”

Daha sonra konu o kadar rağbet gördü ki 1933 yılında The Ape and The Child (Kuyruksuz Maymun ve Çocuk) kitap yazıldı.