KENDİ OĞLU ÜZERİNDE DENEY YAPTI!

Ancak Kellogg bunun tam tersini savunuyordu yani gerekli doğal şartlar sağlanırsa bir hayvan insan gibi davranabilir ve insanda o zor şartlara göre hareket etmezdi. Erken gelişimimiz sırasında başımıza gelenlerin, ileri yaşlarda davranışlarımızın temellerini attığını göstermek istemişti.

Deney içim Gua adında dişi bebek bir şempanze seçti, insan bebek olarak ise kendi oğlu Donald üzerinde gözlem yaptı.