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Yanlış sonuçlanan bilimsel deneyler! Şempanze ve Bebeği bir arada büyütmek!

Şempanze ve bebeği bir arada büyütmek!

Bilim insanlarının yaptıkları deneyler bazen çok ilgi çekici olabiliyor ve büyük başarı kazandırıyor. Ancak eskiden yapılan bazı bilim deneyleri oldukça ürpertici olabiliyor. İşte Kellogg'un geçmiş zamanda şempanze ve insan bebekle yaptığı bilimsel bir deney...

Giriş: 07.11.2022 - 09:45 | Güncelleme: ABONE OL

  • KARŞILAŞTIRMALI YAŞAMLAR HAKKINDA DENEYLER YAPIYORDU

    Winthrop Niles Kellogg adında bir bilim insanı, 1898 – 1972 yılları arasında yaşamıştır. Kendisi karşılaştırmalı yaşamlar hakkında deneyler yapmıştır. Bu bilim dalı farklı hayvanların davranışlarını birbirleriyle kıyaslayarak psikolojinin ve etolojinin (hayvan davranışları) temellerini anlamaya çalışır.

  • "KUYRUKSUZ MAYMUNU İNSANLAŞTIRMAK"

    Kellogg iki sene boyunca 1. Dünya savaşında savaşmış daha sonra, Indiana Üniversitesi’nden lisansını almıştır. Columbia Üniversitesi’nde ise master ve doktorasını yapmıştır.

    Kellogg daha önceki çalışmalarında köpek davranışlarını incelemiş, daha sonra, yılanlar, fareler, sıçanlar ve kuşlar üzerine birçok çalışma yürütmüştür. Kellogg’un adını tarihe yazdıran çalışması ise Humanizing The Ape (Kuyruksuz Maymunu İnsanlaştırmak) olmuştur.

  • ŞEMPANZE VE BEBEK AYNI ORTAMDA BÜYÜDÜ!

    Yapmak istediği bu deneyde Kellogg, şempanze ve bir insan bebeğini beraber aynı ortamda büyüterek davranışlarının karşılıklı olarak değişimini gözlemlemek istemiştir.

    Bilim camiasında büyük yankı uyandıran bu deneyinde Kellogg’un amacı insanlar diğer canlılara göre daha zeki doğmalıydı, yoksa hayata karşı varlıklarını devam ettiremezlerdi.

    Çalışmaya hevesi daha önce Hindistan’da yürütülen bir makaleden geliyordu. Hindistan’daki makaleye göre kurtlarla büyüyen bir insan kurt gibi davranarak benzer özellikler sergilemişti.

  • KENDİ OĞLU ÜZERİNDE DENEY YAPTI!

    Ancak Kellogg bunun tam tersini savunuyordu yani gerekli doğal şartlar sağlanırsa bir hayvan insan gibi davranabilir ve insanda o zor şartlara göre hareket etmezdi. Erken gelişimimiz sırasında başımıza gelenlerin, ileri yaşlarda davranışlarımızın temellerini attığını göstermek istemişti.

    Deney içim Gua adında dişi bebek bir şempanze seçti, insan bebek olarak ise kendi oğlu Donald üzerinde gözlem yaptı.

  • AYNI ORTAMDA BÜYÜDÜLER

    Kellogg hem şempanze için hem de oğlu için son derece konforlu bir ortam hazırladı. Şempanze tıpkı bir insan gibi normal bir ortamda büyümeye başladı. Gua şempanze tıpkı Donald gibi giyindi, süt içti ve yemek yedi hatta eğitildi.

     

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