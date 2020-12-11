Bekir Aksoy, Çiçek Taksi ve Doktorlar gibi popüler birçok dizi ve filmde rol aldı. Şimdi ise Star TV'de Akrep dizisinde rol alıyor. 51 yaşındaki oyuncu 2019 yılında Nazife Orakçıoğlu ile hayatını birleştirdi.
BEKİR AKSOY KİMDİR?
Bekir Sıtkı Aksoy, 18 Mart 1969'da Ankara'da doğdu.
1992 Yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezun oldu. 19-20 yaşında iken konservatuvarın ilk yılında Devlet Tiyatrosu'nda Cüneyt Gökçer ile beraber "Damdaki Kemancı" oyununda küçük bir rol oynadı.
Sonra Haluk Kurtoğlu ile "Tohum ve Toprak"ta yine küçük bir rolü oldu. Kenan Işık'ın yönetiminde yine ufak bir rolde oynadıktan sonra Devlet Tiyatrosu'nda sahne tozunu yutmuş oldu.
İki sene Dormen Tiyatrosu, iki sezon Gülriz Sururi ve arkasından altı sene Kent Oyuncuları'nda oynadı. Kenterler'de Müşfik Kenter'le beraber oynadığı "Helen Helen" adlı iki kişilik oyun, "Yolun Yarısı", "Uşak Ne Gördü?", "Sokak Kızı İrma", "Ver Elini Broadway" ve "Çok Uzak Fazla Yakın" gibi oyunlar bazılarıdır.
BEKİR AKSOY'UN ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER
Akrep 2020
Enes Batur Hayal mi Gerçek mi? 2018
Salih Kuşu 2013
Hayatımın Rolü 2012
Yahşi Cazibe 2011-2012
Türk Malı 2010
İpucu Kriminal (Program Sunucusu) 2010
Doktorlar 2006-2009
Kadirşinas 2004
Omuz Omuza 2004
Ömerçip 2003
Aşkları Ege de Kaldı 2002
Abdülhamit Düşerken 2002
Ağlayan Kadın 2000
Bir Demet Yerli Film 2000
Bize Ne Oldu 1999
Böyle mi Olacaktı 1997
Sakin Kasabanın Kadını 1997
Yasemin 1997
Nefes Alamıyorum 1996
Çiçek Taksi 1995
Zirvedekiler 1993
Yaz Evi 1993
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