Habertürk muhabiri Yasin Anzerli'nin haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 Şubat'ta sosyal medya hesabından, Antalya merkezli 31 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı düzenlenen "Kıskaç-40" operasyonunda, Maydonoz döner restoran zinciri üzerinden örgüte finansman sağladığı belirlenen, aralarında kamu personeli 10 kişinin de bulunduğu 372 şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.

Şirketin genel müdürlüğünü yapan ve kurucu ortakları arasında olan Cuma Dağlı'nın ifadesi ortaya çıktı.

FETÖ ile iltisaklı olan 190 kişiyle görüşme kaydı olduğu belirtilen Dağlı ifadesinde şunları söyledi: "Ticari hayatım, 2007-2008 yılında Ankara'da TIR parkında bekçilerden sorumluydum. Bir nevi bekçilik yaptım. 2010-2013 yılları arasında otelde yiyecek içecek yerinde garson, şef garson, yiyecek içecek müdürü olarak çalıştım.

2013-2020 Haziran arasında çiğ köfteci de çalıştım. 2013 yılında Franchise sorumlusu olarak başladım. Zamanla terfi aldım ve Franchise Ankara bölge ve İç Anadolu Bölgesi sorumlusu oldum. 2020 Haziran ayında buradan ayrıldım ve Maydanoz Döner Ana Firmasının SOMCA Gıda'nın yönetiminde ortağı olarak bulunmaktayım. Burada da Franchise Genel Müdürüyüm. SEYDAG isimli şirketin kurucusu benim. Bu şirketi, 2023 yılında yatırım şirketi olarak kurdum. Maydonoz dönerde olan hisselerim bu şirketim adıma alınmıştır."

(Çalışanların 326'sının, terör örgütüyle ilgili iltisaklı suçlardan adli işlem kaydının bulunduğu soruldu) Dağlı, "Ben şirket sahibi ve ortakları ile ilgili herhangi bir araştırma yapmam, paramı alırım bayiliğimi veririm. Şirketimde tüm bayiliklerim belgeler ile resmi olarak kayıtlıdır" dedi.

1.7 MİLYAR TL'LİK PARA ÇIKIŞI SORUSU

Maydonoz Döner şirketinden 1 milyar 732 milyon 067 bin para çıkışı olduğu, para girişinin ise 339 milyon 285 bin lira olduğu MASAK tarafından belirlendiği belirtilerek Dağlı'ya, "Yapılan bu para transferler hayatın olağan akışına aykırı değil mi?” sorusu yöneltildi.

Dağlı, "Benim bu para giriş ve çıkışından bilgim yoktur. Bu soruya net cevabı Finans Müdürü Mehmet Kaşlı cevap verecektir" dedi.