Bekçilikten döner zinciri patronluğuna! 'Maydonoz'un 1 numarasının ifadesi çıktı!
FETÖ'nün finansal yapılanmasına yönelik Maydonoz Döner restoran zincirine düzenlenen operasyon sonrası, 372 şüpheli gözaltına alınmış 126 şüpheli tutuklanmıştı. Döner zincirinin kurucu ortağı ve Genel Müdür olan 36 yaşındaki Cuma Dağlı'nın ifadesi ortaya çıktı. İşte 85 sayfalık ifade metninden dikkat çeken başlıklar...
Habertürk muhabiri Yasin Anzerli'nin haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 Şubat'ta sosyal medya hesabından, Antalya merkezli 31 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı düzenlenen "Kıskaç-40" operasyonunda, Maydonoz döner restoran zinciri üzerinden örgüte finansman sağladığı belirlenen, aralarında kamu personeli 10 kişinin de bulunduğu 372 şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.
Şirketin genel müdürlüğünü yapan ve kurucu ortakları arasında olan Cuma Dağlı'nın ifadesi ortaya çıktı.
"BİR NEVİ BEKÇİLİK YAPTIM"
FETÖ ile iltisaklı olan 190 kişiyle görüşme kaydı olduğu belirtilen Dağlı ifadesinde şunları söyledi: "Ticari hayatım, 2007-2008 yılında Ankara'da TIR parkında bekçilerden sorumluydum. Bir nevi bekçilik yaptım. 2010-2013 yılları arasında otelde yiyecek içecek yerinde garson, şef garson, yiyecek içecek müdürü olarak çalıştım.
"SEYDAG'IN KURUCUSU DA BENİM"
2013-2020 Haziran arasında çiğ köfteci de çalıştım. 2013 yılında Franchise sorumlusu olarak başladım. Zamanla terfi aldım ve Franchise Ankara bölge ve İç Anadolu Bölgesi sorumlusu oldum. 2020 Haziran ayında buradan ayrıldım ve Maydanoz Döner Ana Firmasının SOMCA Gıda'nın yönetiminde ortağı olarak bulunmaktayım. Burada da Franchise Genel Müdürüyüm. SEYDAG isimli şirketin kurucusu benim. Bu şirketi, 2023 yılında yatırım şirketi olarak kurdum. Maydonoz dönerde olan hisselerim bu şirketim adıma alınmıştır."
"PARAMI ALIRIM, BAYİLİĞİ VERİRİM"
(Çalışanların 326'sının, terör örgütüyle ilgili iltisaklı suçlardan adli işlem kaydının bulunduğu soruldu) Dağlı, "Ben şirket sahibi ve ortakları ile ilgili herhangi bir araştırma yapmam, paramı alırım bayiliğimi veririm. Şirketimde tüm bayiliklerim belgeler ile resmi olarak kayıtlıdır" dedi.
1.7 MİLYAR TL'LİK PARA ÇIKIŞI SORUSU
Maydonoz Döner şirketinden 1 milyar 732 milyon 067 bin para çıkışı olduğu, para girişinin ise 339 milyon 285 bin lira olduğu MASAK tarafından belirlendiği belirtilerek Dağlı'ya, "Yapılan bu para transferler hayatın olağan akışına aykırı değil mi?” sorusu yöneltildi.
Dağlı, "Benim bu para giriş ve çıkışından bilgim yoktur. Bu soruya net cevabı Finans Müdürü Mehmet Kaşlı cevap verecektir" dedi.
"FİNANS DEPARTMANI BU KONULARI BİLİR"
Para transferleri hakkında da bilgisinin olmadığını belirten Dağlı, "Finans departmanı bu konuları bilir. Ben bile isteyerek hiçbir FETÖ/PDY mensubuna para göndermedim. Hesaplarımdan yapılan para çıkış ve giriş işlemleri tamamen ticari işlerle ilgilidir. Örgüt adına finansal faaliyetlerde bulunmadım. Benim bu para giriş ve çıkışından bilgim yoktur. Bu soruya net cevabı Finans Müdürü Mehmet Kaşlı cevap verecektir" diye yanıtladı.
ALMANYA'DAN GELEN 22 MİLYON EURO
Maydonoz Döner'e, Almanya'dan bir yıl içerisinde 34 farklı işlemde, 22 milyon 299 bin 462 Euro para girişi olduğu, MASAK'tan alınan raporlarda Almanya'daki şirketlere mal hizmet satışına ilişkin bildirim bulunmadığı belirlendi.