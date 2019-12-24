Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı?

2019 bekçilik sözlü mülakat sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Soruları bekçi adayları tarafından sıkça sorgulanıyor. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından alımı gerçekleştirilecek olan bekçilik sözlü mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Konuya dair detaylar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Ayrıntılar haberimizde...

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Bekçilik sözlü mülakat sonuçlarının henüz ne zaman açıklanacağıyla ilgili Polis Akademisi Başkanlığı'ndan açıklama gelmedi fakat İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Akademisi internet sitesi olan Pa.edu.tr adresini anlık olarak takip etmeyi sürdürüyor. Sonuçların, 2019 takvimi içerisinde duyurulması bekleniyor." dedi.

BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI PUAN HESAPLAMA NASIL?

Bekçi adayların başarı sıralamasına esas giriş puanı; yazılı sınav puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınav puanının % 25'i ve sözlü sınav puanının % 50'sinin toplamı olarak hesaplanacaktır.

BEKÇİ MAAŞI NE KADAR 2020

2020 itibari ile memur maaşlarına yapılan yüzde 4+4 zam sonrasında memurlar yeni yılın ilk yarısında maaşlarını yüzde 4 zamlı alacak olup bu doğrultuda lise mezunu bir bekçiye 4.063 TL, lisans mezunu bir bekçi ise 4.164 ile 4.576 TL arasında maaş alabiliyor.