Kaza, sabah saatlerinde, Kastamonu- İstanbul yolu Kanlıgöl mevkisinde meydana geldi. Sakarya'dan Kastamonu'ya yarın yapılacak olan bekçilik mülakatına gitmek için yola çıkan Abdullah Kurt yönetimindeki 54 D 8688 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Savrulan ve sol tarafı göçen otomobildeki sürücü ile yanındaki Muhammet Aktaş yaralandı.

DHA'nın haberine göre kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ardından Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Aktaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kurt'un tedavisinin ise devam ettiği bildirildi.