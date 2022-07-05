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Bekçilik sınav tarihi 2022: Bekçilik sınavı ne zaman? EGM ile Bekçi alımı sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Bekçilik sınavı konuları ve soru dağılımı

Bekçilik sınav tarihi 2022: Bekçilik sınavı ne zaman? EGM ile Bekçi alımı sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınavına ilişkin detaylar belli oldu. Temmuz ayına girilmesiyle birlikte bekçilik sınavlarının ne zaman yapılacağı araştırmaları hız kazandı. 28 Nisan - 13 Mayıs tarihleri arasında başvuruların tamamlanmasının ardından gözler bekçi alımı sınav tarihlerine çevrildi. İşte konuyla ilgili merak edilen soruların yanıtı...

05.07.2022 - 01:08 | Güncelleme: ABONE OL

  • Bekçilik sınavı için geri sayım başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı'ndan gelen resmi açıklamaları yakından takip ediliyor. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan son açıklamada sınav hakkında bilgiler belirtildi. Peki, "Bekçi alımı sınavı hangi tarihte yapılacak?" ve "2022 EGM ile bekçilik sınavı giriş belgesi yayınlandı mı?" İşte konuyla ilgili merak edilenler...

  • BEKÇİ ALIMI SINAVI NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

    2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00’da Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde yapılacaktır.

  • BEKÇİLİK SINAVI GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

    Bekçilik sınav giriş belgeleri 8 Temmuz 2022 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Sınav giriş belgesi e devlet üzerinden aday T.C kimlik no ile sorgulanacak.

  • BEKÇİLİK SINAVINA GİRECEK PERSONELDE ARANACAK ŞARTLAR NELERDİR?

    18/06/2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ve 02.03.2018 tarihli ve 30348 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliğinin ilgili hükümlerinde belirtilen şartları taşıyan en az lise ve dengi okul mezunu erkek adaylar başvuru yapabilecektir.

  • 2022 BEKÇİLİK SINAVI KONULARI VE SORU DAĞILIMI

    Türkçe Ortaöğretim Düzeyi: 20 soru

    Sosyal Bilgiler İlköğretim Düzeyi: 15 soru

    Fen Bilgisi İlköğretim Düzeyi: 15 soru

    Hayat Bilgisi İlköğretim Düzeyi: 15 soru

    Matematik Ortaöğretim Düzeyi: 15 soru

    Genel Kültür Ortaöğretim Düzeyi: 20 soru

    TOPLAM: 100 soru

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