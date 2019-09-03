Bekçilik sınav sonuç tarihi ne zaman? sorusu Polis Akademisi'nin yaptığı duyuru ile birlikte cevap buldu. Polis Akademisi (PA) bekçilik sınavında çıkan soruların cevaplarını yayımlarken, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi de duyurdu. 2019 bekçilik sınavına dair detaylar haberimizde.

BEKÇİLİK SINAV SONUÇ TARİHİ 2019

Polis Akademisi'nden yapılan açıklamada bekçilik sınav sonuçlarının 05 Eylül 2019 tarihinde açıklanacağı ve sınav sonuçlarına yapılacak itirazların 09 Eylül 2019 tarihi saat 17.00’a kadar yapılabilineceği belirtildi. Polis Akademisi'nin konu ile ilgili açıklamasının tamamı şöyle:

"24/08/2019 tarihinde yapılan 2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavına katılan adaylar, Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesi http://www.meb.gov.tr ya da http://www.odsgm.meb.gov.tr adresinde yayımlanan sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itiraz dilekçelerini 28 Ağustos 2019 tarihi saat 17.00’a kadar şahsen veya faks (0 312 462 87 29) ile POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞINA ulaştıracaklardır. İtirazlara ilişkin değerlendirme sonuçları 04 Eylül 2019 tarihinde adaylara dilekçelerinde belirtecekleri irtibat numaraları ile bildirilecektir.

Adaylar, itiraz başvurularını MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 20 TL (yirmi TL KDV Dâhil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu/ATM işlem fişi ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T. C. kimlik numarası, adı, soyadı, imzası, iletişim bilgileri, banka dekontu/ATM işlem fişi olmayan dilekçe ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.

Sınav sonuçları 05 Eylül 2019 tarihinde açıklanacak olup, sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar 09 Eylül 2019 tarihi saat 17.00’a kadar aynı usullerle yapılacaktır."

BEKÇİLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI

2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavlarının soru ve cevapları açıklandı. Bekçilik sınavı soru ve cevapları Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Bekçilik sınavı soru ve cevaplarını aşağıdaki bağlantı üzerinden de öğrenebilirsiniz.

BEKÇİLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI