Bekçilik sınav belgesi nasıl alınır? Soruları merak konusu oldu. 13 Temmuz'da gerçekleşecek olan bekçilik sınavı öncesi adaylar kötü bir sürpriz yaşamamak adına sınav giriş yerlerini öğrenmek ve kontrol etmek durumundalar. Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas'ta yapılacak sınavın giriş yerleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu.

BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ (SINAV YERİ) NASIL ALINIR?

Bekçilik sınav giriş belgesi, e devlet üzerinden T.C Kimlik numaranızı tuşlayarak girebilir ve ya meb.gov.tr adresi üzerinden öğrenebilirsiniz. Sınav giriş belgesinin çıktısını ise yanınızda almayı ihmal etmeyin.

BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ 2019

BEKÇİLİK SINAVI SAAT KAÇTA, KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı kapsamında 15-29 Nisan 2019 tarihleri arasında şahsen müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylara 13 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 09.00’da “2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı” yapılacak. 13 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 14.00’da da “2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı” yapılacak.

BEKÇİLİK SINAV KONULARI NELERDİR?

Sınav konuları 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı ve öncesi müfredat programlarından oluşuyor.

Sınavda 100 soru adaylara yöneltilecek. Soruların dağılımı ise şöyle: Türkçe (Ortaöğretim düzeyi) 20 soru, Sosyal Bilgiler (İlköğretim düzeyi) 15 soru, Fen Bilgisi (İlköğretim düzeyi) 15 soru, Hayat Bilgisi (İlköğretim düzeyi) 15 soru, Matematik (İlköğretim düzeyi) 15 soru, Genel Kültür (Ortaöğretim düzeyi) 20 soru.