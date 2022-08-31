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Bekçilik fiziki yeterlilik sınavı ne zaman 2022? EGM PA 2022 Bekçilik fiziki yeterlilik sınav yerli açıklandı mı?

Bekçilik fiziki yeterlilik sınavı ile ilgili aramalar iyice artmış durumda. Sınava katılım gösterecek binlerce aday; bekçilik fiziki yeterlilik sınavı ne zaman ve nerede yapılacak sorularının cevaplarını arıyor. İşte, konuyla ilgili ayrıntılar...

31.08.2022 - 17:44 | Güncelleme: ABONE OL

  • FİZİKİ YETERLİLİK SINAV TARİHİ VE YERLERİ BELLİ OLDU

    PA duyuru ile Bekçilik fiziki yeterlilik sınav tarihi ve yerleri belli oldu. Duyuru şu şekilde:

    2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Fiziki Yeterlilik ve Sözlü Sınav Aşamasına Katılacak Adayların Sınav Yeri ve Tarihleri Açıklanmıştır.

  • 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı kapsamında, Fiziki Yeterlilik ve Sözlü Sınav aşamasına katılacak olan adaylar sınav merkezlerini, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir. İlan edilen sınav tarihi ve sınav merkezinde adaylar fiziki yeterlilik ve sözlü sınav aşamalarına katılacaklardır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.

    Adayların, Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.

  • BEKÇİLİK FİZİKİ YETERLİLİK SINAV YERLERİNİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

    BEKÇİLİK FİZİKİ YETERLİLİK TALİMATLARI

    Bekçilik fiziki yeterlilik sınavı hakkında talimatlar verildi.

    DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

  • FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI

    1. Yazılı Sınavda başarılı olan adaylar, Fiziki Yeterlilik Sınavına alınırlar.

    2. Fiziki Yeterlilik Sınav Komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.

    a) Fiziki Yeterlilik Sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.

    b) Fiziki Yeterlilik Sınavında adayın süresinin takibi, sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılır.

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