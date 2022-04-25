Bekçi alımı ile ilgili son dakika açıklaması Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından yapıldı, 3.250 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacağı müjdelendi. EGM PA internet sitesi üzerinden "2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Duyurusu" başlığıyla yayınlanan duyurunun ardından Bekçi alımı başvuru şartları ve il kontenjanları araştırılmaya başlandı. İşte "3250 Bekçi alımı ne zaman yapılacak, sınav hangi gün?" sorusunun yanıtı ve bekçi alımı ile ilgili son dakika gelişmeleri!