Yeni seneyle birlikte 2022 bekçi alımı tarihleri yeniden gündeme geldi. Her sene Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan bekçi alımı ilanları 2022 bekçi alımı ilanı yayınlanıd mı, bekçi alımı tarihleri en zaman sorularının araştırılmasına neden oldu.

Bilindiği gibi 2021 yılı içinde 10 bin bekçi alımı yapılacaı açıklanmıştı. İşte 2022 bekçi alımı ilanları ve bekçi alımı başvuruları hakkında merak edilenler...