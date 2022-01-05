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Bekçi alımı ne zaman yapılacak, son durum nedir? EGM PA ile 2022 Bekçi alımı başvuru tarihleri ve şartları belli oldu mu?

Bekçi alımı ne zaman yapılacak, son durum nedir? EGM PA ile 2022 Bekçi alımı başvuru tarihleri

2022 yılında çarşı ve mahallelerde gece nöbetçisi olarak görev yapmak isteyen bekçi adayları, 2022 Bekçi alımı ilanını araştırıyor. Bilindiği gibi bekçi alımı yapılırken adaylar bir sınava tabi tutuluyor. 2022 Bekçi alımı için başvuru şartları belli oldu mu, bekçi alımı ilanı yayınlandı mı? İşte 2022 Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi kontrolünde ilerleyen bekçi alımı hakkında merak edilenler...

05.01.2022 - 16:45 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Yeni seneyle birlikte 2022 bekçi alımı tarihleri yeniden gündeme geldi. Her sene Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan bekçi alımı ilanları 2022 bekçi alımı ilanı yayınlanıd mı, bekçi alımı tarihleri en zaman sorularının araştırılmasına neden oldu.

    Bilindiği gibi 2021 yılı içinde 10 bin bekçi alımı yapılacaı açıklanmıştı. İşte 2022 bekçi alımı ilanları ve bekçi alımı başvuruları hakkında merak edilenler... 

  • 2022 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Çarşı ve mahallelerin güvenliği için Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görevlendirilecek bekçi alımı için tarih henüz belli olmadı. 

     

  • 2022 BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK, İLAN NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    2021 yılında 10 bin jandarma bekçi alımı yapılacağı geçtiğimiz aylarda açıklanmıştı. 2022 Bekçi alımı ilanı, başvuru tarihleri ve başvuru şartları belli olduğunda EGM internet sitesi üzerinden yayınlanacak. 

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