2021-2022 sezonu basketbol THY Avrupa Ligi final-four ilk maçında temsilcimiz Anadolu Efes, bu akşam Yunanistan ekibi Olimpiakos'la final için karşılaşıyor. İşte zorlu mücadele ile ilgili ayrıntılar...

OLIMPIAKOS ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN?

Olimpiakos Anadolu Efes maçı karşılaşması bu akşam saat 19:00'da başlayacak.

OLIMPIAKOS ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?