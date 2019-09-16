Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Gençlerbirliği arasında oynanan maç sırasında; Nevzat Aydın, Twitter hesabından "Şimdi de kısaltmalara taktım. Hadi 3 harf şart dediniz; Galatasaray GAL iken, Trabzonspor neden TRB? Soldaki italik sürede de sorun vardı da bu hafta düzeltmişsiniz" diye yazdı.

Aydın'ın bu paylaşımı altına yayıncı kuruluş beIN Sports'un kullandığı kısaltmalarla ilgili olarak birçok taraftar tepki gösterdi.