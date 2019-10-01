beIN SPORTS 1 yayın akışı hem sporseverler hem de dizi severler tarafından araştırılıyor. beIN SPORTS 1 ekranlarında yayınlanacak Galatasaray PSG UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu 2. maçı saat kaçta? sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte, beIN SPORTS 1 yayın akışı ve frekans bilgileri...

beIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 1 EKİM 2019

00.00 beIN Manşet 00.00

01.00 Süper Lig Maç Sonu

02.30 Dünden Bugüne

03.00 beIN Manşet

04.00 Maç Saati

05.45 Kısa Özet: Galatasaray - Fenerbahçe

06.00 beIN Manşet

07.00 Maç Saati

08.45 Maç Saati

10.30 Süper Lig Maç Sonu

12.00 Maç Saati

13.45 Maç Saati

15.30 Süper Lig Maç Sonu

17.00 UEFA Avrupa Ligi

18.00 beIN Manşet

19.00 Futbolun Şehirleri

20.00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Önü

21.50 Galatasaray - PSG

22.45 UEFA Şampiyonlar Ligi

23.00 Galatasaray - PSG

BEIN SPORTS 1 FREKANS BİLGİLERİ

beIN SPORT 1 HD Kanalı 11675 frekansından yayın yapmaktadır. Polarizasyon değeri ise V - Dikey'dır. Kapsama değeri Batı, SR değeri 24444 ve FEC değeri 3/4 olarak girilmesi gerekir. beIN SPORT 1 HD kanalı olarak yayın yapmaktadır.

Kanal Adı : beIN SPORT 1 HD Paket İsmi : DIGITURK T37 Frekansı : 11675 Polarisazyon Değeri : V - Dikey Kapsama : Batı SR : 24444 FEC : 3/4 Tip :

Türksat uydusunda DIGITURK T37 paketinde bulunan beIN SPORT 1 HD kanalını uydu alıcınıza yüklemek için, uydu alıcınızda yukarıda verilen frekansları girmeniz gerekmektedir.