ERDAL BEŞİKÇİOĞLU: BİZİ İKNA ETMEK ZOR DEĞİL!



Başarılı oyuncu Erdal Beşikçioğlu, magazin muhabirlerine yaptığı açıklamada yeni sezon müjdesini duyurdu. Behzat Ç.'nin aynı kadroyla devam edeceğini belirten ünlü oyuncu, " Ufak tefek yeni kadromuz da olacak. Bizi ikna etmek hiç zor değil. Yazılı bir metin içerisinde gördüğünüz zaman hikayeyi, o sizi etkiliyorsa bütün sanatçılar için yeterlidir" dedi.