Behzat Ç. bu kez Çekiç ve Gül hikayesiyle izleyicilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan dizinin yeni sezonuna ilişkin bilinmesi gereken tüm bilgileri derledik. İşte, ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünde oynadığı dizinin 5. sezonuna dair ayrıntılar...