BEHZAT Ç. YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER?
Behzat Ç. (Erdal Beşikçioğlu): Cinayet Büro'da Başkomiser.
Hayalet (İnanç Konukçu): Cinayet Büro'da Komiserdir.
Akbaba (Berkan Şal): Cinayet Büro'da Komiserdir.
Bilinmeyen Kişi: (Evliya Aykan): Cinayet Büro'da Komiserdir.
Şevket Ç. (Ege Aydan): Behzat'ın abisi.
Şule (Ayça Eren): Behzat'ın büyük kızı.
Memduh Başgan (Güven Kıraç): Behzat'ın düşmanı.
Belgin (Gökçe Eyüboğlu): Cumhuriyet Savcısı.
Haluk (Mehmet Ali Nuroğlu): Suç lideri.
Ferdi (Burak Dakak): Haluk'un yeğeni.
Gizem (Esra Ronabar): Haluk'un karısı.