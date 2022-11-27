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Behzat Ç. ne zaman başlıyor 2022? Behzat Ç. nerede yayınlanacak? Behzat Ç. Çekiç ve Gül oyuncuları kimler? Behzat Ç. fragman...

Behzat Ç. ne zaman başlıyor 2022? Behzat Ç. Çekiç ve Gül nerede yayınlanacak?

Türk televizyon tarihinin en başarılı yapımlarından biri olan Behzat Ç. 3. kez ekranlara dönmeye hazırlanıyor. 5. sezonuyla yayınlanacak olan sevilen dizinin ilk fragmanları yayınlandı. İşte, Behzat Ç.'nin yayın tarihi, yayınlanacağı platform ve oyuncuları ile ilgili bilgiler...

Giriş: 27.11.2022 - 17:51 | Güncelleme: ABONE OL

  • Behzat Ç. bu kez Çekiç ve Gül hikayesiyle izleyicilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan dizinin yeni sezonuna ilişkin bilinmesi gereken tüm bilgileri derledik. İşte, ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünde oynadığı dizinin 5. sezonuna dair ayrıntılar...

  • BEHZAT Ç. NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Bu kez Behzat Ç. Çekiç ve Gül olarak ekranlara gelecek dizi 6 Aralık 2022 Salı günü yayınlanacak.

  • BEHZAT Ç. NEREDE YAYINLANACAK?

    Sevilen dizi Behzat Ç., BluTV'de yayınlanacak.

    İŞTE BEHZAT Ç. ÇEKİÇ VE GÜL FRAGMANI

  • BEHZAT Ç. YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER?

    Behzat Ç. (Erdal Beşikçioğlu): Cinayet Büro'da Başkomiser.

    Hayalet (İnanç Konukçu): Cinayet Büro'da Komiserdir.

    Akbaba (Berkan Şal): Cinayet Büro'da Komiserdir.

    Bilinmeyen Kişi: (Evliya Aykan): Cinayet Büro'da Komiserdir.

    Şevket Ç. (Ege Aydan): Behzat'ın abisi.

    Şule (Ayça Eren): Behzat'ın büyük kızı.

    Memduh Başgan (Güven Kıraç): Behzat'ın düşmanı.

    Belgin (Gökçe Eyüboğlu): Cumhuriyet Savcısı.

    Haluk (Mehmet Ali Nuroğlu): Suç lideri.

    Ferdi (Burak Dakak): Haluk'un yeğeni.

    Gizem (Esra Ronabar): Haluk'un karısı.

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