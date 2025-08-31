Begüm Öner ile Ceyhun Fersoy'dan sürpriz: Üçüncü kişiyi bekliyoruz

10 yıl önce evlenen oyuncu çift Begüm Öner ile Ceyhun Fersoy'un boşanacağı yönünde iddialar bulunuyordu. Videolu bir açıklamada bulunan Öner ile Fersoy'un ayrılık haberi bekleyen hayranları, çiftin paylaştığı video karşısında büyük bir sürpriz yaşadı.

Dizi setinde başlayan aşklarını evlilikle taçlandıran ve gözlerden uzak bir yaşam süren çift, yıllar sonra müjdeli bir haberle sevenlerini sevindirdi. Yapılan açıklamada, ayrılık iddialarının aksine bir bebek bekledikleri duyuruldu.

"BAŞKALARINA DEĞİL BİZE İNANIN" Begüm Öner, sosyal medyada yayımladıkları videoda şu ifadeleri kullandı: Merhabalar herkese, biliyorsunuz 10 yıldır süren bir evliliğimiz var ve bu süreci sevgi ve saygı çerçevesinde sürdürmeye çalıştık. Bugün sizlerle önemli bir paylaşım yapmak istedik. Hakkımızda çıkan iddialara kulak asmayın, bize inanın.