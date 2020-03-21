21 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; oyuncu Begüm Kütük ve eşi Erdil Yaşaroğlu, geçtiğimiz gün Bebek sahilde yürüyüş yaparken objektiflere takıldı.
Basın mensuplarını bir anda karşısında gören Kütük, tüm dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle ellerini kaldırarak "1 buçuk metreden fazla yaklaşmak yok. Buradan röportaj yapalım" diye espri yaptı.
"ELLERİMİZİ SÜREKLİ YIKIYORUZ"
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan ikili, koronavirüsü ile ilgili şu ifadeleri kullandı:
Mesafeye dikkat ediyoruz. Herkesin söylediği gibi ellerimizi sürekli yıkıyoruz. Evimizi dezenfekte ediyoruz. Misafirliğe gitmiyoruz. Misafir kabul etmiyoruz. İhtiyaçlarımızı karşılamak için dışarı çıkıyoruz. Bu zor zamanlarda hepimizin dikkat etmesi gerekiyor.
Biz de doktorların dediklerini yapıyoruz. Hareket ediyoruz. Sıcak kanlı olduğumuz için, hepimiz sarılmayı, selamlaşmayı ve öpüşmeyi seviyoruz. Herkes bu dönemlerde biraz daha dikkatli olsun.
"SETLER DURDURULSUN"
Önceki gün sosyal medya hesabından "Setler durdurulsun" şeklinde bir paylaşım yapan oyuncu, konuyla ilgili, "Setler durdurulsun. Çünkü, o izlediğiniz bir sahne çekilirken içeride 70 kişilik bir ekip çalışıyor. 3 metre kare oda da 70 kişi olduğumuz zamanlar oluyor. Onun için çok steril bir ortam değil. Set bitimi 200 kişiye yakın arkadaşımız dağılıyor. Bu da toplum sağlığı için ve kendi sağlıkları için iki hafta evde oturmamız herkes için daha sağlıklı olur. Düşüncesindeyim" açıklama yaptı.
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