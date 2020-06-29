Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Begüm Birgören, Mehmet Cemil ile nişanlandı. Çift, önceki gün aile üyeleri ve yakın arkadaşlarının katıldığı sade bir törenle yüzüklerini taktı.

Ünlü oyuncu mutlu gününden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı ve 'nişanlandık' notunu düştü.