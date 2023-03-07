Maria ve Johann çiftinin yedi çocuğu vardı. Beethoven bu yedi çocuktan ikincisidir. Ancak bu yedi çocuktan sadece Beethoven ve iki erkek kardeşi Caspar Anton Karl Van Beethoven ve Nikolaus Johann Van Beethoven hayatta kaldı.

Küçük bir çocukken Ludwig'in hayatı oldukça zordu. Babası Johann, Beethoven'a müzik eğitimleri vermeye başladı. Verdiği eğitimler, katı, acımasız ve daha çok işkenceydi.