DÜNYACA ÜNLÜ ESERLERİNİ İŞİTMEDEN BESTELEDİ
Bu, Beethoven'ın kulaklarıyla mücadelesinin başladığı gün ve zamandı. İşitmesinin zaman zaman düzeldiği ancak iyileşmediği dönemler oldu. Yavaş yavaş, önce yüksek notaları duyamamaya başladı, ardından 1814'te işitme duyusunu tamamen kaybetti.
19. yüzyılda Beethoven kendisine söylenen kelimeleri anlamakta zorlanıyordu. 1801 yılında Beethoven arkadaşı Franz Wegeler'e şu mektubu yazmıştır "Sefil bir hayat sürdüğümü itiraf etmeliyim. Neredeyse iki yıldır, sırf insanlara şunları söylemeyi imkansız bulduğum için, herhangi bir sosyal etkinliğe katılmayı bıraktım: Sağırım, başka bir mesleğim olsaydı belki bu sakatlığımla baş edebilirdim ama benim mesleğimde bu çok büyük bir handikap."