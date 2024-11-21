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        Haberler Dünyadan Bee Gees üyesi Dennis Bryon, grup arkadaşından sadece 4 gün sonra hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Bee Gees üyesi Dennis Bryon, grup arkadaşından sadece 4 gün sonra hayatını kaybetti

        1970'lerde disko müziği alanında ünlenen ve en çok Stayin' Alive şarkısıyla hafızalara kazınan Bee Gees grubunun iki bateristi, Dennis Bryon ve Colin Petersen, dört gün arayla hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2024 - 10:47 Güncelleme: 21.11.2024 - 10:59
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        4 gün arayla hayatlarını kaybettiler
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        1960'larda soft rock, 1970'lerde disko müziğinde büyük sükse yapmış, müzik dünyasının gelmiş geçmiş en başarılı gruplarından biri kabul edilen Bee Gees'te yaprak dökümü...

        Dünya çapında 220 milyon albüm ve single satan müzik grubunun iki bateristi, Dennis Bryon ve Colin Petersen, dört gün arayla hayatını kaybetti.

        18 Kasım'da ölen Dennis Bryon, 76 yaşında; 14 Kasım'da hayatını kaybeden Colin 'Smiley' Petersen ise 78 yaşındaydı.

        Bryon’un ölüm nedeni paylaşılmazken, grubun ilk profesyonel bateristi Colin Petersen'ın yüksekten düşerek yaşamını yitirdiği bildirildi.

        Dennis Bryon, 1973 ile 1981 arasında grupta çaldı.

        Dennis Bryon, Colin 'Smiley' Petersen'ın 1969'daki ayrılığı sonrasında grubun davullarını devraldı.

        Mr. Natural (1974), Main Course (1975), Children of the World (1976) ve Spirits Having Flown (1979) adlı stüdyo albümleriyle 'Saturday Night Fever' (1977) adlı film müziğinin kaydında Dennis Bryon çaldı.

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        #Bee Gees
        #Stayin Alive şarkısı
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        #Dennis Bryon

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