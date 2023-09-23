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MasterChef'e konuk olan Bedia Akartürk'ün hayatı ve kariyeri gündemi meşgul etmeye başladı. Seslendirdiği şarkı ve türkülerle Türk halk müziğine büyük katkılar veren Bedia Akartürk yurt içi ve yurt dışında birçok konser vermiştir. Peki, "Bedia Akartürk kimdir, aslen nereli? MasterChef'in konuğu Bedia Akartürk kaç yaşında?" İşte Bedia Akartürk hayatı ve türküleri...

BEDİA AKATÜRK KİMDİR?

Bedia Akartürk 4 Şubat 1941 yılında İzmir'in Ödemiş ilçesinde dünyaya geldi. Bedia Akartürk, ailenin tek çocuğudur. Ailenin tek çocuğu olması dolayısıyla babasının soyadını hiç değiştirmeden Akartürk olarak devam ettirmiş ve adını hiç değiştirmemiştir.

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Bedia Akartürk Sanat hayatına yine doğup büyüdüğü İzmir'in Ödemiş ilçesinde başlamıştır, daha sonra yaşını büyüterek İzmir Radyosu'nda çalışmaya başlayan sanatçı 9 yıl İzmir Radyosu'nda edindiği birçok tecrübenin ardından Ankara Radyosu'nda geçmiştir.

Sanatçı sanat hayatını Ankara Radyosu'nda devam ettirmiş ve yine Ankara Radyosu'ndan emekli olmuştur, özellikle o dönemde herkese nasip olmayan Paris Olympia'da muhteşem bir konser veren sanatçı Türkiye'yi en güzel şekilde temsil etmiştir.

Sanat hayatında 6 sinema filmi ve sayısız birçok albüme imza atan sanatçı Edirne'den Kars'a kadar tüm Türkiye'nin sevgilisi olmuştur ve 7 ilde Fahri Hemşehrilik unvanına layık görülmüştür.

Bedia Akartürk, sanat yaşamı boyunca albüm çalışmalarına ve yurt içi, yurt dışı konserlerine aktif olarak aralıksız devam etmiş ve hala etmektedir.

BEDİA AKARTÜRK MÜZESİ

Türkiye'nin yaşayan efsanesi Bedia Akartürk Müzesi açıldı ve müzede Bedia Akartürk'ün bu zamana kadar almış olduğu tüm ödülleri, giymiş olduğu sahne kıyafetleri, resimleri ve kendi eliyle özel olarak hazırlamış olduğu yöresel kıyafetleri bebekler üzerinde görebilirsiniz. Bedia Akartürk Müzesi'ni ziyaret edebilir ve birçok bilgiye ulaşabilirsiniz. Bedia Akartürk müzesi İzmir Ödemiş'tedir.

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BEDİA AKARTÜRK'ÜN ALDIĞI ÖDÜLLER

250'nin üzerinde plaket

7 ilde fahri hemşerilik ödülü almıştır

Altın bağlama

6 altın plak

Altın Plak ("Zühtü" albümüne verilmiştir)

Altın Taç (10 yıl boyunca İzmir Fuarı'nda aralıksız çalışmasından dolayı verilmiştir)

Altın Kaşık (En son tahta kaşık albümüne verilmiştir)

BEDİA AKARTÜRK ALBÜMLERİ

45'lik

Anadolu Türküleri

Anam Ağlar

Aşka Yemin

Bayramdan Bayrama

Bedia Akartürk

Denize Dalayım Mı

Derdimi Dermana Gezdim

Folklör Kraliçesi (1975)

Gitme Bülbül

Gülende

Kervan (Ey Sevdiğim)

Konyalım yürü

Konya Bülbülü 1

Konya Bülbülü 2

Kullar Olam

Neyleyim Neyleyim

Özür Diliyorum Senden (2004)

Ödemiş Türküleri

Sıla Hasreti

Yumurtanın Kulpu Yok

Zühtü (1978)

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