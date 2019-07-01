01 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD'nin Oregon eyaletinde sıradışı bir olay yaşandı. Oregon Sağlık ve Bilim Üniversitesinde okuyan 26 yaşındaki tıp öğrencisi Warren Nielsen ve dört sınıf arkadaşının önüne bir kadavra konuldu. Öğrenciler, insan vücudunun mucizelerini incelemek için heyecanla beklerken, gerçek bir mucizeyle karşı karşıya olduklarından habersizdi.
50 MİLYONDA BİR
CNN International'da yer alan habere göre; Nielsen ve arkadaşları, doğal sebeplerden hayatını kaybeden 99 yaşındaki Rose Marie Bentley'e ait olan kadavrayı inceleyeceklerdi. Henüz hiçbir şeyden haberi olmayan öğrenciler kadavrayı incelemeye başladığında gördüklerine inanamadı. Çünkü Bentley'nin organları tıpkı vücut içerisine ayna tutulmuş gibi ters duruyordu.
Kalbi de dahil tüm organları ters tarafta duran Bentley'in 99 yıl boyunca problemsiz bir şekilde yaşaması ve bu durumdan haberdar olmaması herkesi şoke etti. Uzmanlar, Bentley'in durumunun 50 milyonda bir kişide görüldüğünü açıkladı.
PROFESÖR BİLE ŞAŞKINA DÖNDÜ
Bentley’in vücudunu inceleyen öğrenciler gördükleri karşısında şu ana dek öğrendiklerini sorgulamaya başladı. Her şeyden habersiz olan ekibin ilk şoku, kalbi incelerken sağda bulunması gerektiği söylenen bir damarın orada olmamasıyla başladı. Ancak sonrasında, profesörün de kadavrayı şaşkınlık içerinde incelemesiyle, ellerinde bulunan vücudun çok özel olduğu anlaşıldı. Bentley’in vücudundaki gariplikler bununla da sınırlı değildi. Bentley'in akciğerinin sağında üç lob yerine iki lob bulunuyordu ayrıca sağ atriyumu da normalden iki kat daha büyüktü.
SİNDİRİM SİSTEMİ TEPETAKLAKTI
Kalpten başlayarak bütün vücudu araştıran ekibin yaşadığı en büyük şok ise solda bulunması gereken mide ve dalağın sağda; sağda olması gereken karaciğerin ise solda oluşuydu. Sindirim sistemi ise tepetaklaktı...
Uzmanların açıklamalarına göre bu mutasyon, hamileliğin erken safhalarında oluşuyor ve genellikle kalp rahatsızlığını da beraberinde getiriyor. Bu nedenle hastaların sadece yüzde 8'i beş yaşından daha uzun bir süre yaşayabiliyor. Bentley’den önce situs inversus hastalığı ile en uzun süre yaşayanlar ise 73 ve 13 yaşlarında olan iki kişi.
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