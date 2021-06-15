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Banu Sencer astsubay Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı'nın en gözde at binicilerinden.

ASAYİŞ ONDAN SORULUYOR

Show Haber'den Uğur Alattinoğlu'nun haberine göre JAKEM'de 9 aylık sıkı bir denetimden geçen Banu Astsubay turizm cenneti Kapadokya'ya geldi. Asayişten sorumlu jandarma kadın binicilerinden biri oldu.

Sencer şimdi çok sevdiği işi yapıyor hem de tüm mesaisi çok sevdiği atlarla birlikte geçiyor.