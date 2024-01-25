Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Bedelli askerlik yerleri açıklandı! MSB e-Devlet 2024 Bedelli askerlik yerleri sorgulama ekranı ile celp sevk tarihi

        MSB duyurdu: Askerlik yerleri açıklandı!

        Bedelli askerlik yerleri açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı MSB Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuru ile 2024 yılı Şubat ayında silah altına alınacak olan yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerleri belirlendi. Vatani görevini yapacaklar bedelli askerlik yerleri sorgulama işlemini e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek..

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 25.01.2024 - 19:26 Güncelleme: 25.01.2024 - 19:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Bedelli askerlik yerleri son dakika belli oldu. Milli Savunma Baklanlığı (MSB) bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bedelli askerlik yerleri ve celp dönemleri ile birlik yerleri e-Devlet sorgulama ekranı üzerinden kolaylıkla öğrenilebilecek. İşte, konuya ilişkin detaylar haberimizin devamında...

        • 2

          BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI!

          MSB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2024 yılında silah altına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerleri sınıflandırma kurulu tarafından belirlendi. Sonuçlar, e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenilebilecek.

          Öte yandan, talep halinde celp dönemi değişikliği kontenjan durumuna göre e-Devlet’te 'Askerliğim' uygulamasından ve askerlik şubelerinden yapılabilecek.

          BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          SEVK BELGESİ NE ZAMAN ALINACAK?

          Celp ve sevk döneminde sevke tabi olacak yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

        • 4

          2024 BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

          Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk edilecekleri tarihler şöyle:

          · 08 Şubat 2024

          · 07 Mart 2024

          · 18 Nisan 2024

          · 16 Mayıs 2024

          · 27 Haziran 2024

          · 25 Temmuz 2024

          · 22 Ağustos 2024

          · 19 Eylül 2024

          · 17 Ekim 2024

          · 14 Kasım 2024

          · 12 Aralık 2024

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Meclis'te SSK ve Bağkur emekli maaşlarındaki artış kabul edildi
        Meclis'te SSK ve Bağkur emekli maaşlarındaki artış kabul edildi
        Müzikhol baskınında 1 kişi gözaltında
        Müzikhol baskınında 1 kişi gözaltında
        Avrupa maçları artık şifresiz!
        Avrupa maçları artık şifresiz!
        X hastalığı nedir? Belirtileri var mı?
        X hastalığı nedir? Belirtileri var mı?
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Meteoroloji'den 31 kent için alarm! 3 bölgeye kuvvetli kar geliyor!
        Meteoroloji'den 31 kent için alarm! 3 bölgeye kuvvetli kar geliyor!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem!
        Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem!
        Murat Kurum'dan İstanbul için 10 başlıkta projeler
        Murat Kurum'dan İstanbul için 10 başlıkta projeler
        Riva'da 3 saat
        Riva'da 3 saat
        Baba - oğuldan farklı paylaşım
        Baba - oğuldan farklı paylaşım
        Amcası gördüğü dehşeti anlattı! "12 yaşında çocuğa yapılır mı?"
        Amcası gördüğü dehşeti anlattı! "12 yaşında çocuğa yapılır mı?"
        Emekli ne kadar ek zam farkı alacak?
        Emekli ne kadar ek zam farkı alacak?
        Yine ponzi, adres bu kez Denizli
        Yine ponzi, adres bu kez Denizli
        Sıfır oto yerine 'az kullanılmış' önerisi
        Sıfır oto yerine 'az kullanılmış' önerisi
        Beşiktaş'ta gündem stoper: 4 isim...
        Beşiktaş'ta gündem stoper: 4 isim...
        ABD ile İngiltere arasında çay polemiği
        ABD ile İngiltere arasında çay polemiği
        "Yapay zekâdan korkmuyoruz""
        "Yapay zekâdan korkmuyoruz""
        Habertürk Anasayfa