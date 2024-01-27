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        Haberler Gündem Bedelli askerlik yerleri açıklandı! 2024 Bedelli askerlik yerleri sorgulama ekranı

        Bedelli askerlik yerleri açıklandı! İşte sorgulama ekranı

        Milli Savunma Bakanlığı MSB Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama ile bedelli askerlik yerleri açıklandı. 2024 yılı Şubat ayında silahaltına alınacak olan yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerleri duyuruldu. İşte, 2024 bedelli askerlik yerleri sorgulama ekranı ve tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2024 - 17:34 Güncelleme: 27.01.2024 - 17:34
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        • 1

          Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarını açıkladı. Asker adayları, bedelli askerlik yerleri ve celp dönemleri ile birlik yerleri e-Devlet sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilir. İşte, bedelli askerlik sonuçları ve tüm detaylar...

        • 2

          BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI!

          MSB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2024 yılında silah altına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerleri sınıflandırma kurulu tarafından belirlendi. Sonuçlar, e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenilebilecek.

          Öte yandan, talep halinde celp dönemi değişikliği kontenjan durumuna göre e-Devlet’te 'Askerliğim' uygulamasından ve askerlik şubelerinden yapılabilecek.

          BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          SEVK BELGESİ NE ZAMAN ALINACAK?

          Celp ve sevk döneminde sevke tabi olacak yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

        • 4

          2024 BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

          Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk edilecekleri tarihler şöyle:

          · 08 Şubat 2024

          · 07 Mart 2024

          · 18 Nisan 2024

          · 16 Mayıs 2024

          · 27 Haziran 2024

          · 25 Temmuz 2024

          · 22 Ağustos 2024

          · 19 Eylül 2024

          · 17 Ekim 2024

          · 14 Kasım 2024

          · 12 Aralık 2024

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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