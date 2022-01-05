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Bedelli askerlik ücreti zamlandı! 2022 bedelli askerlik ücretleri ne kadar?

Bedelli askerlik ücretleri 6 aylık zam oranlarının açıklanmasının ardından yeniden güncellendi. Peki, 2022 bedelli askerlik ücreti ne kadar? Merak edenler için 2022 bedelli askerlik ücretini haberimizde derledik. İşte Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç'ın hesaplamaları...

05.01.2022 - 13:45 | Güncelleme: ABONE OL
Bedelli askerlik ücreti zamlandı! 2022 bedelli askerlik ücretleri ne kadar?

Bedelli askerlik ücreti ne kadar? 2022 Ocak ayı itibariyle bedelli askerlik ücreti zamlandı. TÜİK tarafından 6 aylık enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından bedelli askerlik zammı belli oldu. Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç bedelli askerlik zammını hesapladı. İşte bedelli askerlik ücreti...

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Bu yılın ocak – haziran döneminde bedelli askerlik başvurusunda bulunanlar ise 56 bin 500 lira ödeyecekler.

2.5 YILDA YÜZDE 80 ARTTI

Yasanın çıkartıldığı tarihte bedelli askerlik ücretinin 31.3 bin TL olduğu dikkate alınırsa, o tarihten bu yana olan iki buçuk yıllık dönemdeki artış yüzde 80’e ulaştı.

2018 yılında bedelli askerlik ücreti 15 bin lira idi ve kışla zorunluluğu yoktu. Şu anda ise askerliği bedelli yapan gençler bir ay da kışlada temel eğitimden geçiyorlar.

Yıllara göre bedelli askerlik ücreti
Tarih Ücret (TL)
2019 Haziran 31.343
2019 Temmuz-Aralık 33.230
2020 Ocak-Haziran 35.045
2020 Temmuz-Aralık 37.070
2021 Ocak-Haziran 39.788
2021 Temmuz-Aralık 43.150
2022 Ocak-Haziran 56.500

GURBETÇİLER İÇİN BEDELLİ ÜCRETİ UCUZLADI

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları ile yabancı bandıralı gemilerde çalışan denizciler bedelli ücretini altı ayda bir artan tutara göre döviz üzerinden ödüyorlar. Ödeme yaptıkları tarihteki kur ne ise o tutarda ödeme yapıyorlar.

Döviz kurundaki artış dolayısıyla gurbetçiler için dövizli askerlik ücreti ucuzladı. Örneğin, 10 Temmuz 2021 tarihinde bedelli ücretini yatıran bir gurbetçi 4 bin 200 avro ödedi. Aynı gurbetçi, ödemeyi 4 Ocak 2022 tarihinde yapsaydı, TL bazındaki artışa rağmen 3 bin 780 avro ödeyecekti.

YOKLAMA KAÇAKLARI BEDELLİ AFFI BEKLİYOR

7179 Sayılı Asker Alma Kanunu uyarınca, yoklama kaçağı olanlar bedelli askerlik hakkından yararlanamıyorlar. Bu kural, kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yoklama kaçağı olanları da kapsıyor. O tarihte yoklama kaçağı olup bedelliden yararlanamayan gençler bir yandan hükümete seslerini duyurmaya çalışırken, bir yandan da sosyal medyada yürüttükleri kampanyalarla kamuoyu oluşturmaya çalışıyorlar.

YOKLAMA KAÇAĞI OLMAYIN

Askerlik süresi gelmemiş gençlerin yoklama kaçağı durumuna düşmemek için dikkat etmesi gerekiyor. Askerlik yükümlülerinin sağlık muayenelerinin yapılarak askerliğe elverişli olup olmadıkları, öğrenim durumları, meslekleri ve niteliklerinin tespiti işlemi “Yoklama” olarak adlandırılıyor. Askerlik çağının başlangıcından silahaltına alınıncaya kadar geçen süre ise “Yoklama dönemi” olarak kabul ediliyor.

Askerlik çağı “Nüfus kayıtlarına göre her erkeğin 20 yaşına girdiği yılın ocak ayının birinci gününden” başlıyor.

Bu nedenle, yoklama kaçağı durumuna düşmemek için gençlerin 20 yaşına girdikleri yıl bitmeden, askerliğini ertelemiş olanların da ertelemenin sona erdiği yıl içinde askerlik yoklaması yaptırmaları gerekiyor.

Örneğin, 2003 doğumluların ve erteleme süresi bu yıl içinde sona erenlerin 1 Ocak – 31 Aralık 2022 tarihleri arasında, 2004 doğumluların da gelecek yıl içinde yoklamalarını yaptırmaları gerekir.

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