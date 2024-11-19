Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Bedelli askerlik ücreti: 2025 Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak, kaç TL?

        Bedelli askerlik ücreti: 2025 Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak, kaç TL?

        Bedelli askerlik ücreti memur maaşı zammı ile bağlantılı olarak yılda iki kez değerlendiriliyor. Askere gidecek olan vatandaşların gündeminde bedelli askerlik ücreti yer alıyor. Peki, 2025 bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL olacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2024 - 10:32 Güncelleme: 19.11.2024 - 10:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          2025 yılında bedelli askerlik planı olan vatandaşların gündeminde bedelli askerlik ne kadar olacak sorusu bulunuyor. Bedelli askerlik hizmeti 28 gün temel askerlik eğitimi alınarak tamamlanmaktadır. Peki Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

        • 2

          BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2025 NE KADAR?

          Bedelli askerlik ücreti memur maaşı zammı ile bağlantılı olarak yılda iki kez değerlendiriliyor.

          Tahmini olarak 6 aylık enflasyon farkı ile memur zam oranı OVP'de yer alan yüzde 41,11'lik tahmine göre yüzde 11,33 olabilir. Bu durumda bedelli askerlik ücreti 242 bin 555 lira seviyesine çıkar.

          2025 yılı Bedelli askerlik net ücreti Ocak ayının ilk haftasında Milli Savunma Bakanlığı tarafından ilan edilecek.

        • 3

          BEDELLİ ASKERLİK 2024 ÜCRETİ NE KADAR?

          Mevcut bedelli askerlik ücret 217 bin 871 lira 4 kuruş.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Müzisyen cinayetinde sanığa 'indirimsiz' müebbet
        Müzisyen cinayetinde sanığa 'indirimsiz' müebbet
        "Fırat Sarı 'ilaç kullanma bebek zaten ölecek' dedi! Ama 44 gün yaşadı!"
        "Fırat Sarı 'ilaç kullanma bebek zaten ölecek' dedi! Ama 44 gün yaşadı!"
        Minik robot, diğer robotları kaçmaya ikna etti
        Minik robot, diğer robotları kaçmaya ikna etti
        Hedef A Ligi: İşte Montella'nın 11'i!
        Hedef A Ligi: İşte Montella'nın 11'i!
        Dana sucukta sakatat, kıymada kanatlı et
        Dana sucukta sakatat, kıymada kanatlı et
        G.Saray, Osimhen için gözü kararttı!
        G.Saray, Osimhen için gözü kararttı!
        İngiltere'den Rusya açıklaması: "Mağlup edilmezse..."
        İngiltere'den Rusya açıklaması: "Mağlup edilmezse..."
        Orkun Kökçü, Ada yolcusu!
        Orkun Kökçü, Ada yolcusu!
        Sevgilisini öldürüp canına kıymıştı! Yasak aşk iddiası!
        Sevgilisini öldürüp canına kıymıştı! Yasak aşk iddiası!
        Hibüsküs çayının 7 etkili faydası!
        Hibüsküs çayının 7 etkili faydası!
        Yükseliş sürüyor
        Yükseliş sürüyor
        Kaygı bozukluğu ve depresyon genetik olabilir mi?
        Kaygı bozukluğu ve depresyon genetik olabilir mi?
        "Para derdindeler"
        "Para derdindeler"
        Trump dönemini görmek istemeyene 4 yıllık gemi turu!
        Trump dönemini görmek istemeyene 4 yıllık gemi turu!
        Kasım ayı neden alışveriş çılgınlığı ile özdeşleşti?
        Kasım ayı neden alışveriş çılgınlığı ile özdeşleşti?
        Evde taş gibi sert yoğurt yapmanın incelikleri
        Evde taş gibi sert yoğurt yapmanın incelikleri
        İşveren priminde artış gündemde
        İşveren priminde artış gündemde
        Milyarlarca insanın hayatı tehlikede
        Milyarlarca insanın hayatı tehlikede
        3 bölge için sağanak uyarısı
        3 bölge için sağanak uyarısı
        G20 liderlerinin fotoğrafında yer almadı: Biden nerede?
        G20 liderlerinin fotoğrafında yer almadı: Biden nerede?
        Habertürk Anasayfa