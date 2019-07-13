Bedelli Askerlik başvuru tarihi ve ücreti Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama sonucunda belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğünce 7179 Sayılı Askeralma Kanunu'na ilişkin duyuruda bedelli askerlik ücreti, bedelli askerlik başvuru tarihi, bedelli askerlik kura çekimi ve yedek subay ve astsubaylara yönelik açıklamalara yer verdi. Peki Peki 2019 Bedelli askerlik ücreti ne kadar? İşte Bedelli askerlik başvuru tarihi...

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

2019 yılı Bedelli askerlik sisteminden yararlanacak yükümlülerin başvuruları 16 Temmuz'da alınmaya başlanacak, kura işlemi ise 2020 Ocak ayında yapılacak.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR 2019?

Yeni Askerlik Sistemi'nde bedelli askerlik ücreti binlerce asker adayı tarafından merakla bekleniyordu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ile 2019 yılı bedelli askerlik bedeli 33 bin 230 lira, dövizle askerlik ücreti 5 bin 442 avro olarak belirlendi.

Ödemeler, Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ile PTT şubelerine veya mal müdürlüklerine yapılacak.

2019 yılı dövizle askerlik ücreti 5 bin 442 Avro olacak. Mevcut uygulamaya devam edilecek.

BEDELLİ ASKERLİK KURA İŞLEMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Bedelli askerlikte kura işlemi 2020 Ocak ayında yapılacak

Bedelli askerlik hizmeti kapsamında, bu hizmetten yararlanacak yükümlülerin başvuruları 16 Temmuz 2019'da alınmaya başlanacak, kura işlemi 2020 Ocak ayında yapılacak ve duyurulacak. Hak sahiplerinin bir aylık temel askerlik eğitimi için silahaltına sevkleri 2020 Mart ayından itibaren başlayacak.

Kanun'un yürürlüğe girdiği 26 Haziran 2019'da yoklama kaçağı, bakaya veya saklı durumda olanlar, ödemelerini 1 Kasım 2019'a kadar, diğer hak sahibi yükümlüler ise 31 Aralık 2019'a kadar yapacak.

YEDEK SUBAY YA DA YEDEK ASTSUBAY OLMAK İSTEYENLERİN DİKKATİNE

Yedek subay ve yedek astsubay olma hakkına sahip olanlardan 2019'da silah altına alınmak isteyip yoklaması olmayanlar, 16-31 Temmuz 2019 tarihleri arasında e-Devlet veya askerlik şubesinden yoklamalarını yaptıracak ve bedelli askerlik, yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/er tercihlerini yapacak.

2019'da sevke tabi olup yoklaması bulunanlar 16 Temmuz-31 Ağustos 2019 tarihleri arasında e-Devlet veya askerlik şubesinden bedelli askerlik, yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/er tercihlerini yapacak.

İki veya üç yıllık meslek yüksek okulu mezunu yoklama kaçaklarından yedek astsubay olmak isteyenler 31 Temmuz 2019'a kadar yoklamalarını yaptıracak. Yedek subay ve yedek astsubay olarak seçilmeyen yükümlüler, askerlik hizmetini erbaş/er olarak yerine getirecek.

Bedelli askerlik son dakika! 2019 Bedelli askerlik ücreti ne kadar? İşte Bedelli askerlik başvuru tarihi