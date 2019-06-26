Bedelli askerlik sistemi Resmi Gazetede'de yayınlandı mı? soruları milyonlarca vatandaş tarafından merak konusu oldu. Dün akşam saatlerinde askerlik süresini 6 aya indiren, bedelli askerlik uygulaması kalıcı hale getirerek askerlik sistemini yeniden düzenleyen kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

BEDELLİ ASKERLİK RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI MI?

Askerlik süresini 6 aya indiren, bedelli askerlik uygulamasını kalıcı hale getirerek askerlik sistemini yeniden düzenleyen kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanuna göre, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı her erkek için askerlik çağı, nüfus kayıtlarına göre, 20 yaşına girilen yılda 1 Ocak'tan başlayıp, 41 yaşına girilen yılda 1 Ocak'ta sona erecek.

Buna göre, hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak. Ayrıca askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek.

Yayımlanan kanun ile askerlik çağı, Cumhurbaşkanınca 5 yıla kadar uzatılabilecek veya kısaltılabilecek. Savaş veya savaşı gerektirecek bir durumda, bu kanuna tabi yükümlülerin askerlik hizmetini yerine getirmek üzere silah altına alınmalarının esaslarını, Cumhurbaşkanı belirleyecek. Cumhurbaşkanı, savaş veya savaşı gerektirecek bir durumda, bu kanuna tabi yükümlülerin askerlik hizmetini yerine getirmek üzere silah altına alınmalarının esaslarını, belirleyebilecek.



BEDELLİ ASKERLİK SON DAKİKA GELİŞMELERİ

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ihtiyacı dikkate alınarak Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek sayıda yükümlü, 240 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak bedel miktarını peşin ödemeleri ve bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlamaları halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş olacak.

Bu kapsamda bedel, silah altına alınmadan önce bakanlıkça belirlenecek sürede peşin ödenecek. İsteklilerin, bedelli askerlikten yararlandırılacak sayıdan fazla olması halinde, bedel ödemeye istekli olanlar kurayla seçilecek. İsteklilerin az olması durumunda, kura çekimi yapılmadan tüm istekliler bedelli askerlik hizmeti için seçilecek. Yararlanma şartlarına haiz olanlar yasal erteleme hakları devam ettiği sürece seçime tabi tutulacak.

Bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de vazgeçenlere yeni bir hak verilmeyecek. Bu uygulama kapsamında tahsil edilen tutarlar, genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere bakanlık merkez muhasebe birimi hesabına yatırılacak.

Fiili askerlik hizmetine başlayanlar, bakaya durumunda bulunanlar ve yoklamasının yapıldığı tarihte yoklama kaçağı veya saklı olanlar bedelli askerlikten yararlanamayacak. Seferberlik ve savaş halinde bu hükümler uygulanmayacak.

Kanuna göre, her ne sebeple olursa olsun, henüz fiili askerlik hizmetine başlamamış yoklama kaçağı, bakaya veya saklı olanlardan istekli olanlar, 1 Kasım 2019 tarihine kadar başvurmaları ve bu tarihe kadar bedelli askerlikle ilgili belirlenen bedeli peşin ödemeleri şartıyla kuraya tabi tutulmaksızın bedeli askerlikle ilgili hükümlerden yararlanabilecek.

DÖVİZLE BEDELLİ ASKERLİK: Yurt dışında ikamet eden ve çok vatandaşlık hakkına sahip olanlar, en az 3 yıl süre ile fiilen yabancı ülkelerde bulunmaları halinde, çalışma şartı aranmadan bu madde hükümlerinden yararlandırılacak.

YOKLAMA VE BAKAYALARA GÜNLÜK İDARİ PARA CEZASI: Yeni düzenlemede yoklama kaçakları, saklılar, bakayalar, geç iltihak bakayalara kaçak kaldıkları gün süresi kadar idari para cezası uygulanacak. Kendiliğinden gelenlere de her gün karşılığı 5, yakalananlara ise her gün karşılığı 10 lira idari para cezası verilecek.

Öte yandan kanunda askerlik hizmet süresini tamamlayanlar ile halen muvazzaflık hizmetini yerine getirenler hakkında mülga 1111 Sayılı Askerlik Kanunu gereğince verilen idari para cezalarından ödenmemiş olanların tahsilinden vazgeçilecek. Bu kapsamda, altı ay içerisinde muvazzaflık hizmetine başlayanlar hakkında mülga 1111 Sayılı Askerlik Kanunu ile verilen idari para cezalarından askere sevk tarihi itibarıyla ödenmemiş olanların tahsilinden vazgeçilecek.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Yapılan değerlendirmelerde en optimal çözüm olarak bedelli ya da dövizle askerlik yapmak isteyenler için 30 bin TL tek seferde ödenmesi kararlaştırıldı. Yıllara göre enflasyon oranında artırılabilecek. Bu rakamı ödemek isteyen bir yılda 145 bin kişinin bedelliden faydalanması mümkün olacak. TSK'nın 420 bin askere alınabilecek kapasitesi bulunuyor. Bedelliler o yıl için kura çekilerek belirlenecek. Belirleme yapıldıktan sonra şartlara ve isteğe bakılarak erbaş ve erler, yedek astsubay, yedek subay olarak ayrılacak.