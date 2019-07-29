29 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bedelli askerlik ile ilgili ayrıntılar, başvuracak adaylar tarafından araştırılıyor. Yeni yasanın yürürlüğü girmesiyle birlikte bedelli askerlik de sürekli hale geldi. Bakaya kalanlar için bir kereye mahsus öncelik tanınırken, diğer yükümlüler kura ile belirlenecek. İşte 2019 bedelli askerlik ile ilgili detaylar...
BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURULARI ALINIYOR
2019 yılı Bedelli askerlik sisteminden yararlanacak yükümlülerin başvuruları 16 Temmuz'da alınmaya başlandı.
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR 2019?
Yeni Askerlik Sistemi'nde bedelli askerlik ücreti binlerce asker adayı tarafından merakla bekleniyordu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ile 2019 yılı bedelli askerlik bedeli 33 bin 230 lira, dövizle askerlik ücreti 5 bin 442 avro olarak belirlendi.
Ödemeler, Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ile PTT şubelerine veya mal müdürlüklerine yapılacak.
2019 yılı dövizle askerlik ücreti 5 bin 442 Avro olacak. Mevcut uygulamaya devam edilecek.
BEDELLİ ASKERLİK KURA İŞLEMİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Bedelli askerlikte kura işlemi 2020 Ocak ayında yapılacak. Bedelli askerlik hizmeti kapsamında, bu hizmetten yararlanacak yükümlülerin başvuruları 16 Temmuz 2019'da alınmaya başlandı. Hak sahiplerinin bir aylık temel askerlik eğitimi için silahaltına sevkleri 2020 Mart ayından itibaren başlayacak.
Kanun'un yürürlüğe girdiği 26 Haziran 2019'da yoklama kaçağı, bakaya veya saklı durumda olanlar, ödemelerini 1 Kasım 2019'a kadar, diğer hak sahibi yükümlüler ise 31 Aralık 2019'a kadar yapacak.
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