İstanbul’da uygulanacak elektrik kesintisi nedeniyle vatandaşlar araştırma yapıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Şirketi (AYEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre 21 Ekim Cuma günü İstanbul’un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde planlı bakım ve onarım çalışmaları için elektrik kesintileri yaşanacak.