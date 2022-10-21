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BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: 21 Ekim Cuma İstanbul Elektrik kesintisi yapılacak ilçeler İstanbul’da elektrikler ne zaman kesilecek ve gelecek?

BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: 21 Ekim Cuma İstanbul Elektrik kesintisi yapılacak ilçeler

Bugün İstanbul’un Bağcılar, Esenyurt, Arnavutköy, Beşiktaş, Üsküdar, Pendik ve Ümraniye olmak üzere birçok ilçesinde planlı bakım ve onarım çalışmaları için elektrik kesintileri yapılacak. İstanbul’un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağı haberimizde…

Giriş: 21.10.2022 - 11:16 | Güncelleme: ABONE OL

  • İstanbul’da uygulanacak elektrik kesintisi nedeniyle vatandaşlar araştırma yapıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Şirketi (AYEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre 21 Ekim Cuma günü İstanbul’un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde planlı bakım ve onarım çalışmaları için elektrik kesintileri yaşanacak.

  • BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Avrupa Yakası’nda meydana gelen planlı bakım ve onarım veya arıza kesintilerinden BEDAŞ sorumludur. BEDAŞ’ın web sitesinden ilçenize göre elektrik kesintilerini sorgulayabilirsiniz.

    BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

  • AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Anadolu Yakası elektrik kesintilerinden sorumlu olan AYEDAŞ’ın web sitesi üzerinden ilçenizi seçerek planlı bakım ve onarım çalışmaları saatleri içerisinde, elektriğin ne zaman gideceğini öğrenebilirsiniz.

    AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

  • ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK BAZI İLÇELERİN LİSTESİ

    ESENYURT

    NO: 34263316

    İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah 1823., 1828., 1829., 1830., 1831., 1832., 1833., 1834., 1835., 1836., 1837., 1839., 1850., 1926., 1927., 1929., 1965., 2013., 2014., 2015., UFUK sk / MEHTERÇEŞME mah 1869., 1879., 1919., 1932., 1933., 1934., 1935., 1936., 1937., 1939., 1940., 1941., 1945., 1967., 1968., 1969., 1970., 1971., 1972., 2049., UFUK sk / MEVLANA mah SULTAN AHMET sk bölgelerinde

    Kesinti Nedeni:

     

    21/10/2022 09:00:00 - 21/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

     

  • NO: 33882351

    BEYLİKDÜZÜ

    İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-SAHİL mah II. BEYAZIT sk // ESENYURT ilce MERKEZ-AKEVLER mah 1048., 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1069., 1076. sk / NAMIK KEMAL mah TONGUÇ BABA sk / SULTANİYE mah 654. sk / ZAFER mah 118., 123., 124., 125., 126., 127., 128., 129., 130., 131., 133., 136., 138., 139., 140., 143., 144., 146., 155., 156., 157., 158., 160., 166., 174., 175., ADİLE NAŞİT, DENİZ GEZMİŞ, DOĞAN ARASLI, HARAMİDERE YOLU, RIFAT ILGAZ, TONGUÇ BABA sk bölgelerinde

    Kesinti Nedeni:

     19/10/2022 00:00:00 - 19/10/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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