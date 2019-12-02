Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından İstanbul'da bugün uygulanacak elektrik kesinti programı belli oldu. İstanbul'un birçok ilçesinde muhtelif saatlerde elektrik kesintisi uygulanacak.

İşte 2 Aralık 2019 tarihli elektrik verilemeyecek o bölgeler:

- NİNE HATUN Mh., MALAZGİRT Cd., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30730-18008)

- TEVFİKBEY Mh., 1.GÖNÜL Sk., SARAY Sk., VURAL Sk., YOSUN Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 12:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31618-11478)

- 50. YIL Mh., 2071. Sk., 2167. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31685-28360)

- ÇAKIL Mh., ÇATALCA Cd., ELBASAN Cd., ELBASAN Mh., İNCEĞİZ Mh., MAĞAZACI Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31720-23397 23297 23355 23999 23331 23382 23089 23785 23067 23377 23323 23783 23788 23378 23139 23211 23510 23635 23495 23631 23065 23063 23064 23325 23630 23340 23166 23369 23092 23254 23253 23235 23578 23388 23544 23488 23627 23173 23069 23515 23200 23061 23333 23289 23329)

- DURUSU Mh., TERKOS Mh., BAKLALI Mh., BALABAN Mh., BOYALIK Mh., HACIMAŞLI Mh., KARABURUN Mh., TAYAKADIN Mh., YASSIÖREN Mh., YENİKÖY Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 02:00-03:20 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31739-:28879-40345-41095-29213-29989-40002-41219-28948-29703-29605-28877-40003-28878-29112-30514-28674-40018-29299-29031-29557-30508-28821-30505-28880-28722-29665-41635-41644-29571-29144-30516-29066-28560-28885-28855-28861-28870-28869-28871-28872-28867-28866-28868-28865-28856-28095-29971-28883-29576-29790-29975-29259-30513-29483-28385-28971-29647-29256-28847-29870-28876-29060-41994-28230-29845-28543-30511-28807-28272-29268-29323-28748-28844-28737-28845-41093-41094-28846-28441-28651-28783-29289-28764-29868-29111-29660-)

- KARTALTEPE Mh., K. BAĞLAR MEVKİİ Sk., KARACAOĞLAN Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31752-1158)

- CİHANGİR Mh., PÜRTELAŞ Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31785-3420)

- NAKKAŞ Mh., KIZILCAALİ Mh., ÖRCÜNLÜ Mh., KESTANELİK Mh., ESKİ EDİRNE ASFALTI Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31745-23584 23458 23604 23115 23114 23710 23564 23319 23429 23475 23735 23583 23517 23531 23321 23116 23386 23402 23117 23119 23282 23317 23121 23118 23311 23707 23359 23575 23494 23127 23033 23367 23465 23112 23158 23539)

- YAHYA KEMAL Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31761-9505,9308 T.M.)

- HAMİDİYE Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31763-9005 T.M.)

- YEŞİLCE Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31766-9002 T.M.)

- YILDIZ Mh., BARBAROS Bul., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31807-5005)

- FENER Mh., MUSTAFA KEMAL Cd.DESİ Sk., GÖKUN Cd., KÖPRÜLÜ Cd.DESİ Sk., ÖZMERT Cd., NEYZEN Cd.DESİ Sk., HAKAN YILDIZ Cd.DESİ Sk., EĞRİÇİMEN Cd., ERDOĞAN KAPTAN Cd.DESİ Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31783-25011-26046-25010-26091-25559-26253)

- BİNBİRDİREK Mh., YENİÇERİLER Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31784-2046-2103 TM LER)

- YENİ Mh., DOKTOR SADIK AHMET Cd., SELCAN Sk., MUSTAFA BOZOĞLU Sk., NECATİ ERKARA Sk., ABDÜLHALİK RENDA Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31791-25173)

- ŞAHİNTEPE Mh., MURATDERE Cd., TÜLAY Sk., CEBECİ Sk., MENDERES KÖY YOLU ÇIKMAZ Sk., ESKİ İSTANBUL Cd., GARİPCAN Sk., AHMET SELİM Sk., PALA Sk., 2248. Sk., AKBAŞ Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31797-11567-99355-11568-11072)

- TALATPAŞA Mh., 1004. Sk., 1005. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31714-21625 DEPAR - 1)

- HALKALI MERKEZ Mh., ÇALIŞKAN Sk., DEREBOYU Cd., ÜDER ÇIKMAZI Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 10:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31719-11358)

- İNCEĞİZ Mh., KABAKÇA Mh., İHSANİYE Mh., GÜMÜŞPINAR Mh., YAYLACIK Mh., AYDINLAR Mh., FATİH Mh., ATATÜRK Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında AKÖREN Mh., DANAMANDIRA Mh., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 03:00-03:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31731-23019 23395 23690 23702 23619 23079 23714 23255 23762 23417 23768 23523 23573 23472 23082 23083 23736 23618 23637 23224 23743 23314 23601 23737 23553 23031 23580 23133 23632 23602 23045 23218 23233 23731 23422 23451 23084 23749 23530 23614 23543 23521 23518 23519 23085 23086 23353 23452 23245 23288 23738 23448 23088 23087 23467 23658 23741 23701 23246 23555 23554 23220 23668 23579 23024 23179 23037 23013 23038 23275 23068 23028 23444 23356 23615 23226 23346 23347 23348 23570 23624 23071 23292 23535 23522 23304 23155 23482 23677 23558 23747 23309 23607 23613 23307 23574 23732 23696)

- CİHANNÜMA Mh., SARAY Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31803-3537)

- ABBASAĞA Mh., IHLAMUR YILDIZ Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31805-3429)

- YILDIZ Mh., YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YOLU Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31806-3811)

- ORHAN GAZİ Mh., 1657. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31814-20040 DEPAR 1)

- DİKİLİTAŞ Mh., EMİRHAN Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31817-3980)

- MEHMET NESİH ÖZMEN Mh., ÇAM Sk., EMEK Sk., LİMON Sk., SELVİ Sk., SÖĞÜT Sk., ŞEHİT ER ERCAN ŞAHİN Sk., ZEYTİN Sk., FATİH Cd., GÜLSEVER Sk., COŞKUN Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31812-668)

- PİRİ MEHMET PAŞA Mh., SANATKARLAR Cd., YAVUZ Sk., AHMET ÖNEY Sk., HACI PERVANE Cd., EKREM ÖZER Sk., VAKKAS Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 00:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31790-25373)

- KUŞTEPE Mh., MESUT CEMİL Sk., TOMURCUK Sk., LEYLAK 1 Sk., YONCALI Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 00:10-08:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31851-9639 T.M.)

- MİMAR SİNAN Mh., NURETTİN ÇAMLIDAĞ Cd., UYGUÇ Sk., ERBAA Sk., MAHMUT İKİNCİ Sk., DOKTOR TAHSİN YUSUFOĞLU Sk., UĞUR DÜNDAR Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 00:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31864-25130)

- ZAFER Mh., ŞELALE Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-11:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31867-31049)

- HARMANTEPE Mh., ABDİ İPEKÇİ Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31795-9504 T.M. İLGİLİ DEPAR)

- DİKİLİTAŞ Mh., BESTE Sk., CEYLAN Sk., FİLİZ Sk., YENİDOĞAN Sk., MİNE Sk., ZAMBAK Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31810-3413)

- MEHMET NESİH ÖZMEN Mh., ÇAM Sk., EMEK Sk., LİMON Sk., SAVAŞ Cd., ŞEHİT ER ERCAN ŞAHİN Sk., FATİH Cd., SÖĞÜT Sk., SELVİ Sk., YÜKSEK Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31811-648)

- MERKEZ Mh., ŞAMLI Sk., MARMARA Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31844-21948TM 11.DP)

- CİHANNÜMA Mh., YENİ MAHALLE FIRIN Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31804-3220)

- BALMUMCU Mh., MORBASAN Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31808-3117)

- ESENTEPE Mh., KORE ŞEHİTLERİ Cd., YÜZBAŞI KAYA ALDOĞAN Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31845-9664 T.M.)

- HARAÇÇI Mh., DOLMABAHÇE Cd., GÜLDEREN Sk., MADALYA Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 03:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31846-29884-29816-29073-29584)

- FEVZİ ÇAKMAK Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 14:30-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31842-28422 TM)

- HİCRET Mh., BOLLUCA Mh., ATATÜRK Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 03:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31850-28743-29207-28749-29664-29377-28802)

- MERKEZ Mh., GENCERİ Sk., BİRSEN Sk., REŞİTPAŞA Cd., DENİZKÖŞKLER Mh., ASLI Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31868-21548TM 18.DP)

- KARADENİZ Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31839-29924 tm)

- BARBAROS HAYRETTİNPAŞA Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 12:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31841-28175 tm)

- ZÜBEYDE HANIM Mh., 1438. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31865-28850 tm)

- CENNET Mh., 2.YAVUZ SELİM Cd., 2.ORHAN GAZİ Sk., FEVZİ ÇAKMAK Cd., BEYAZIT Sk., 603. Sk., 604. Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31875-11654)

- YENİ MAHALLE Mh., ŞEHİT ŞENOL ERGUN Sk., MİMAR SİNAN Cd., 1.SEL Sk., SALİH TAMCI Sk., CENNET Mh., FEVZİ ÇAKMAK Cd., HÜRRİYET Cd., 2.YAVUZ SELİM Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 11:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31877-11631)

- CENNET Mh., MİMAR SİNAN Cd., HÜRRİYET Cd., 2.ORHAN GAZİ Sk., YENİ MAHALLE Mh., SALİH TAMCI Sk., ŞEHİT ŞENOL ERGUN Sk., 1.SEL Sk., 5.ENGİN Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31878-11425)

- CENNET Mh., ZAFER Sk., TURGUT REİS Cd., KUYULU Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31879-11671)

- ÖMERLİ Mh., ADNAN KAHVECİ Cd., SECİYE Sk., MISIR Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31914-21093)

- ZEYTİNLİK Mh., YAKUT Sk., HALKÇI Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 15:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31922-1375 DP8)

- PTT EVLERİ Mh., YAVUZ SULTAN SELİM Cd., ÇAYIRBAŞI Mh., MEZARLIK ARKASI Sk., ORTA Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31925-)

- AKÇABURGAZ Mh., 3034. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31945-27263)

- AKÇABURGAZ Mh., AKÇABURGAZ Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31947-20346)

- YENİKÖY Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31923-4157-4201)

- TARABYA Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31924-4279)

- GARİPÇE Mh., RUMELİFENERİ Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31926-4359-4350-4921-4920-4705-4706-4707-4483-4331-4343-4633-4339-4673)

- HALKALI MERKEZ Mh., AYKAN Sk., TUNA Cd., EKİNEVLER Sk., ÇINARLIÇEŞME Sk., FATİH Cd., 1.MANOLYA Sk., DOĞUŞ Sk., KIRMIZIGÜL Sk., DOSTLAR Sk., HEKİM Sk., HANCI Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31927-11863)

- AKÇABURGAZ Mh., 3034. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31944-21738)

- AKÇABURGAZ Mh., AKÇABURGAZ Cd., 3091. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31949-27455-21833)

- PINARTEPE Mh., ŞEHİT OĞUZ PARPALOĞLU Cd., TOPRAK 1 Sk., TURGUT ÖZAL 1 Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31993-22322)

- PINARTEPE Mh., DR. SADIK AHMET 1 Cd., ZÜBEYDEHANIM Cd., ZEYTİN 1 Sk., BİRGÜL 2 Sk., ALPER 1 Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31995-22306)

- AKÇABURGAZ Mh., 3030. Sk., 3090. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31953-20204-27285)

- ESENTEPE Mh., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32020-3689 3194 3176 3970 5097 3985 3986 3497)

- MAVİGÖL Mh., BOLLUCA Mh., KOCA YUSUF Cd., MAVİGÖL Cd., SARAY BOSNA Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32025-28794-28984-29958-29466-29353-29796-29379-29528-29457-29849-29643)

- TAYAKADIN Mh., BAKLALI-HACIMAŞLI Cd., KAVUN Sk., ELMA Sk., LİMON Sk., HURMA Sk., İNCİR Sk., TAYAKADIN-ÇİLİNGİR Cd., AĞAÇ Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 12:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32030-29346 )

- AKÇABURGAZ Mh., 3090. Sk., 3030. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31956-27163-27419)

- İSLAMBEY Mh., SERDENGEÇTİ Sk., BOSNA Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31966-28801)

- İZZETTİN Mh., KALEİÇİ Mh., ZİYA OTÇU Cd., FERHATPAŞA Mh., SÜLEYMAN BİNGÖL Cd., İSTASYON Cd., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31979-23341 23032 23343 23131 23332 23413 23398 23011 23634 23034 23035 23528 23042 23339 23471 23509 23135 23450 23659 23175 23418 23516 23361 23113 23557 23581 23225 23712 23477 )

- DELİKLİKAYA Mh., SARDUNYA Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31990-27251)

- PINARTEPE Mh., CEMRE 1 Sk., ÖZNUR Sk., ATATÜRK Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31999-22304)

- YEŞİLBAYIR Mh., ARDIÇ Sk., EMİRHAN Sk., KİRAZLIK Sk., CAMİ Cd., MEŞELER Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32003-20704)

- PINARTEPE Mh., ÖZNUR Sk., AYVAR Sk., HAS Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında GÜRPINAR Mh., ERHAN Sk., BUĞRA Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32005-22305)

- BEŞTELSİZ Mh., SEMİHA ŞAKİR Cd., GÖKALP Mh., 54/5 Sk., 53 Sk., 54/4 Sk., VELİEFENDİ Mh., 75/3 Sk., 75/3B Sk., 75/6 Sk., 75/C Sk., 75/5 Sk., 75/7 Sk., 75/B Sk., AHMET YESEVİ Sk., YEŞİLTEPE Mh., 52 Sk., 52/1 Sk., 52/10 Sk., 52/2 Sk., 52/3 Sk., 52/4 Sk., 52/5 Sk., 52/6 Sk., 52/7 Sk., 53/4 Sk., 53/5 Sk., 53/3 Sk., 53/6 Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32038-1829)

- KAZLIÇEŞME Mh., ABAY Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında OSMANİYE Mh., AKSU Cd., SAKIZAĞACI Mh., İSTANBUL Cd., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 13:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32040-1168)

- MAHMUTBEY Mh., PEYAMİ SAFA Cd., HACI BOSTAN Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32042-31646)

- MAHMUTBEY Mh., TAŞOCAĞI YOLU Cd., TANYELİ Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 11:30-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32043-31587)

- DİKİLİTAŞ Mh., BALMUMCU Mh., MECİDİYE Mh., YILDIZ Mh., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 00:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32023-5005 3117 3413 3980)

- GÖZTEPE Mh., KARANFİL Sk., PEHLİVAN Sk., PAŞA Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 14:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32045-31450)